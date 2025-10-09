Elyaz Zidane, el otro canterano bético que avanza a los cuartos de final del Mundial sub 20

El Real Betis continúa pendiente de sus internacionales en el Mundial sub 20 de Chile. Pablo García, Elyaz Zidane y Keimer Sandoval fueron los que partieron hacia Sudamérica para disputar el campeonato del mundo. En el caso de Sandoval, defensa colombiano ... cedido por el Betis al Estrella Roja, fue expulsado de la concentración con su selección por un acto de indisciplina antes de arrancar el torneo. Pablo García logró el pase a cuartos de final este martes, con gol incluido en la victoria por 0-1 ante Ucrania. Por parte de Elyaz Zidane, el francés ha sido titular con su selección en todos los encuentros del Mundial disputados hasta el momento.

En la madrugada de este jueves, el defensor bético jugó todos los minutos en el partido de octavos de final ante Japón (prórroga incluida), donde la selección gala se metió entre las ocho mejores selecciones sub 20 del mundo gracias a un gol de penalti de Lucas Michal al final de la prórroga.

El defensa del Betis Deportivo ha logrado encadenar cuatro titularidades consecutivas con la selección de Francia sub 20, algo que todavía no ha logrado con el filial verdiblanco. En esta campaña, el hijo de Zinedine Zidane ha participado en dos encuentros con el Betis Deportivo. El primero, en el empate a cero ante el Teruel y el segundo, en la derrota por 0-2 frente al Atlético Madrileño.

Desde su llegada a la cantera del Real Betis en enero de 2024, el galo sólo ha disputado 22 encuentros con el filial verdiblanco y otros nueve con el juvenil. Ahora, con su combinado nacional está teniendo regularidad en el Mundial sub 20, donde podría medirse ante Pablo García en una hipotética final.