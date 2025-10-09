Suscríbete a
Elyaz Zidane, el otro canterano bético que avanza a los cuartos de final del Mundial sub 20

El canterano del Real Betis ha sido titular en todos los encuentros del torneo con la selección de Francia

Un gol de Pablo García mete a España en los cuartos de final del Mundial sub 20

Elyaz Zidane, tras su convocatoria para el Mundial Sub 20
Elyaz Zidane, tras su convocatoria para el Mundial Sub 20 Rbetis cantera

Alberto Moreno

El Real Betis continúa pendiente de sus internacionales en el Mundial sub 20 de Chile. Pablo García, Elyaz Zidane y Keimer Sandoval fueron los que partieron hacia Sudamérica para disputar el campeonato del mundo. En el caso de Sandoval, defensa colombiano ... cedido por el Betis al Estrella Roja, fue expulsado de la concentración con su selección por un acto de indisciplina antes de arrancar el torneo. Pablo García logró el pase a cuartos de final este martes, con gol incluido en la victoria por 0-1 ante Ucrania. Por parte de Elyaz Zidane, el francés ha sido titular con su selección en todos los encuentros del Mundial disputados hasta el momento.

