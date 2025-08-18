El Elche inscribe a Redondo para el duelo ante el Betis y espera poder incluir a Rafa Mir a última hora

El Betis se estrenará este lunes en LaLiga 25-26. El equipo de Manuel Pellegrini se medirá a partir de las 21 horas al Elche en el Martínez Valero. El técnico chileno ha incluido a 22 futbolistas en la convocatoria en la que figuran como bajas los lesionados Diego Llorente, Marc Roca, Abde, Isco Alarcón y Nelson Deossa. No obstante, sí tiene inscrito el Betis a todos sus futbolistas disponibles. No ocurre lo mismo con su rival, el Elche, que apura para poder contar con todos sus jugadores en el estreno liguero.

De hecho en las últimas horas el Elche ha inscrito en su plantilla a Federico Redondo. El centrocampista argentino, hijo del exfutbolista Fernando Redondo, ha llegado este verano procedente del Inter de Miami al equipo al que dirige Eder Sarabia, que fue segundo entrenador del Betis durante la etapa de Setién en el banquillo verdiblanco.

El Elche en estos momentos todavía cuenta con apenas un portero del primer equipo inscrito y trabaja en hacer posible que más futbolistas puedan estar a las órdenes de Sarabia. Uno de los futbolistas que podrían estrenarse este lunes con el Elche es Rafa Mir. La llegada del delantero a Elche se oficializó durante la noche del pasado domingo y ya este lunes ha aparecido inscrito como futbolista del Sevilla, paso previo a que se produzca su visto bueno como nuevo jugador del Elche.

Más allá de Rafa Mir y Federico Redondo, durante el verano el equipo ilicitano ha incorporado a Víctor Chust, Martim Neto, Leo Petrot, Germán Valera, Álvaro Rodríguez y Alejandro Iturbe. Mir e Iturbe son las incorporaciones que quedan por añadir.