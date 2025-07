El ejemplo de Isco como capitán y la base para su renovación con el Betis

El Betis va a emprender la negociación para la renovación de Isco valorando su nivel deportivo y su implicación como referente dentro y fuera del vestuario verdiblanco. El malagueño se ha ganado consolidar su continuidad en el club con el que ha recuperado su alegría por el fútbol y por ello las partes empezarán a dialogar para ampliar y mejorar la relación más allá de 2027, que es cuando ahora expira en virtud del acuerdo suscrito en diciembre de 2023, pocos meses después de llegar a Heliópolis como agente libre. La clave de todo está en el deseo tanto de Isco como del Betis de vincularse prácticamente hasta el final de la carrera del mediapunta aprovechando su excelente condición y su vigencia competitiva y ubicándolo a la altura de las leyendas del club, con el ejemplo reciente de Joaquín.

Lo escenificó el Betis hace unas semanas con el anuncio de la primera equipación oficial en el que se le invitaba a Isco a la mesa de las leyendas eternas del club integrada por Esnaola, Cardeñosa, Gordillo, Rubén Castro y Joaquín, y con referencias a los recordados Del Sol y Rogelio. El malagueño no se sentó como gesto simbólico pero se espera que pueda ampliar la etapa que inició en el verano de 2023, cuando muchos dudaban de su rendimiento, y que se amplíe el contrato al menos hasta 2029 para que pueda garantizarse un futuro en común con el Betis. Ahora el jugador cuenta con 33 años pero está en plenitud física y futbolística de tal forma que ha sido el mejor del equipo en estas dos temporadas y acudió a la llamada de la selección nacional para disputar la reciente Liga de Naciones.

El valor de Isco como capitán y referente va más allá de lo que se ve en el terreno de juego. Pellegrini cita su actitud constantemente para evidenciar su compromiso con la causa y los nuevos fichajes dejan clara la actitud que tiene en la bienvenida al vestuario. «Con Isco tengo una relación especial en el poquito tiempo que llevamos. Me escribió cuando ya estaba todo prácticamente cerrado y para mí fue un gesto... Estamos hablando de Isco, no voy a descubrir el jugador que es, pero me quedo con ese gesto porque me hizo sentir que los compañeros querían que estuviera aquí, que formara parte de su familia», señalaba Riquelme. Y Valles decía lo mismo en Marca: «Me escribieron Isco, Fornals y Bartra para darme la bienvenida. Al final, eso uno lo tiene uno en cuenta y se ve es el buen rollo que hay. Sobre todo, los pequeños detalles que tienen los capitanes para integrarme a mí y a otros compañeros del grupo antes de llegar».

«Está por encima de lo que demuestra como jugador, es un privilegio para todos, para los aficionados, la magnitud de Isco como jugador es muy grande y como persona es la hostia. Es una suerte disfrutar de él cada día, de su empatía, profesionalidad, buen compañero. Uno de los jugadores más importantes de la historia, estoy convencido que será leyenda del Betis«, señalaba Manu Fajardo sobre el malagueño.

Ahora el club y el jugador sentarán las bases para la renovación del contrato como un mensaje de compromiso para toda la afición de cara a la eternidad. Isco quiere trascender en la historia del club como lo está haciendo en este tiempo y se sitúa ante el espejo de los mejores ejemplos en verdiblanco para ello. Su palmarés infinito y su ascendencia tienen un valor sin igual y en el Betis entienden que su sitio es escribir más páginas gloriosas en Heliópolis.

