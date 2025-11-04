Edu, exjugador del Betis: «Cuando Antony llegó al Betis, le dije que aquí iba a encontrar el lugar perfecto»

Antony está de dulce. El Real Betis logró una victoria cómoda ante el Mallorca (3-0), en la que el brasileño fue el protagonista del encuentro. Dos golazos desde fuera del área y una asistencia a Abde le hizo ... completar el mejor partido con la elástica verdiblanca desde su regreso. En el presente curso, Antony ha disputado nueve partidos, en los que ha anotado cinco goles y ha repartido dos asistencias.

Las reacciones no tardaron en llegar. Y es que Fran Martínez (@LaLigaEnDirecto en X) publicó un tweet en el que comparaba el doblete del exjugador del Betis, Edu, también ante el Mallorca en la temporada 2004-05. Una de las múltiples respuestas sobre este dato fue la de 'El Príncipe Edu': «Lo primero decir que, como bético, estoy muy feliz. Y lo segundo, que me alegro por Antony. Cuando llegó al Betis, le dije que aquí iba a encontrar el lugar perfecto para volver a sentirse bien, para recuperar la confianza y la alegría«.

Sus cuatro temporadas y media en el Real Betis fueron más que suficientes para deslumbrar a la afición bética. Al igual que hizo Antony en la temporada pasada, la primera campaña de Edu como bético fue inolvidable para el beticismo. En el curso 2004-05, Edu formó parte de uno de los años más importantes del conjunto verdiblanco en su historia, consiguiendo una Copa del Rey y la clasificación a la Champions League.

Además, 'El Príncipe Edu' evitó que el Real Betis descendiera a Segunda División dos años más tarde, gracias a dos goles ante el Racing de Santander en El Sardinero que certificó la permanencia en la última jornada de liga.

Edu forma parte de la lista de jugadores históricos del Betis. Ahora, Antony sigue sus pasos. «Voy a seguir trabajando para hacer historia aquí«, afirmó el atacante brasileño tras el partido ante el Mallorca.