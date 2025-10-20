Suscríbete a
Europa League

Dos victorias del Betis en sus dos visitas a Bélgica

El conjunto verdiblanco se enfrentó al Anderlecht en la Champions League de la 2005-06 y al Gent en la Conference League 24-25

Betis: Antony y la baraja de jugadores decisivos

Bakambu y Antony, abrazados celebrando el gol del congoleño ante el Gent
Bakambu y Antony, abrazados celebrando el gol del congoleño ante el Gent efe

Alberto Moreno

El Real Betis disputará este jueves el tercer partido oficial de su historia en tierras belgas. Enfrente tendrá al KRC Genk, equipo al que nunca se ha medido el conjunto verdiblanco durante sus temporadas en competiciones europeas. El equipo dirigido por Thorsten Fink ... se encuentra en la decimoctava posición de la clasificación de la Europa League, tras haber conseguido una victoria ante el Rangers a domicilio (0-1) y haber caído en casa frente al Ferencváros (0-1).

