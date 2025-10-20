Dos victorias del Betis en sus dos visitas a Bélgica

El Real Betis disputará este jueves el tercer partido oficial de su historia en tierras belgas. Enfrente tendrá al KRC Genk, equipo al que nunca se ha medido el conjunto verdiblanco durante sus temporadas en competiciones europeas. El equipo dirigido por Thorsten Fink ... se encuentra en la decimoctava posición de la clasificación de la Europa League, tras haber conseguido una victoria ante el Rangers a domicilio (0-1) y haber caído en casa frente al Ferencváros (0-1).

Por su parte, el Real Betis viajará a Bélgica una vez más, tras hacerlo en la fase de grupos de la Champions League 2005-06 ante el Anderlecht y en los dieciseisavos de final de la temporada pasada ante el KAA Gent. Hasta el momento, sus dos visitas a Bélgica han sido satisfactorias para la entidad bética. La primera de ellas, supuso la primera victoria del Real Betis en Champions League en su historia, gracias un gol de Oliveira en el minuto 68. En aquel encuentro, Joaquín destacó por encima de todos, dando una asistencia y haciendo una gran actuación como mediapunta. De hecho, el último partido del Betis en la máxima competición europea fue contra el Anderlecht en el Villamarín, con una derrota por 0-1.

Su segundo encuentro en Bélgica fue más reciente. Después de que el Real Betis no lograse clasificar entre los ocho primeros en la fase liga de la última Conference League, tuvo que jugar los dieciseisavos de final. La ida se disputó en tierras belgas, donde el equipo de Heliópolis tuvo una gran puesta en escena en la segunda mitad y sentenció la eliminatoria con un 0-3. Antony deshizo el empate al inicio de la segunda parte, Bakambu amplió distancias en el 71 y Altimira puso la puntilla a seis minutos del final. En la vuelta, el Gent maquilló el resultado de la eliminatoria con un tanto en los minutos finales (0-1).

Ahora, el Real Betis vuelve viajar a un país que le trae buenos recuerdos y donde puede dar un paso importante en el devenir de la competición. Tras haber cosechado un empate ante el Nottingham Forest (2-2) y derrotar comodamente al Ludogorets (0-2), el conjunto de Manuel Pellegrini buscará sumar tres puntos más que le aúpen a los primeros ocho clasificados de la Europa League.

Después de la multa impuesta por la UEFA, en la que prohibieron estar presentes a aficionados béticos en el partido ante el Ludogorets, se prevé que asistan más de mil béticos a la ciudad belga. El encuentro, que se disputará en el Cegeka Arena con capacidad para 24.604 espectadores, arrancará este jueves a partir de las 18:45 horas.