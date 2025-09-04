Los dorsales del Real Betis para la temporada 2025-26

El Real Betis Balompié ha hecho oficial los números que portarán sus jugadores en la camiseta a lo largo de la temporada 2025-2026. La principal novedad es la asignación del dorsal '14' al mediocampista marroquí y último fichaje de los verdiblancos Sofyan Amrabat, quien se convierte así en el sucesor de William Carvalho. El portugués, que lució este número durante sus siete años en el club, se marchó este verano a México tras rescindir su contrato.

Además del '14' para Amrabat, se han confirmado otros cambios significativos. El brasileño Natan toma el dorsal '4', que anteriormente pertenecía a Johnny Cardoso. Sergi Altimira hereda el '6' de Natan. Pablo Fornals cambia su número del año pasado, el '18', por el '8' que dejó Vitor Roque. El '7' fue reservado para Antony desde el inicio de la pretemporada. Ya lo vuelve a lucir el brasileño con una sonrisa de oreja a oreja tras su sonado traspaso desde el Manchester United.

Los jóvenes canteranos Ángel Ortiz y Pablo García continuarán con los dorsales '40' y '52', respectivamente. Con la salida de Romain Perraud, el único número disponible del primer equipo es el '15'. El resto de las nuevas incorporaciones ya tenían asignados sus números desde el comienzo de la temporada: Álvaro Valles: '1'. Pau López: '25'. Valentín Gómez: '16'. Junior Firpo: '23'. Rodrigo Riquelme: '17' y Nelson Deossa: '18'.

Aunque el Betis tiene un dorsal libre para el mercado de invierno, actualmente ha agotado sus plazas para jugadores extracomunitarios, que están ocupadas por Natan, Antony y Deossa. Esta situación fue clave en la decisión de ceder a Gonzalo Petit.

