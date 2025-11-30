Suscríbete a
Así son las luces de navidad de Sevilla: decoraciones gigantes y calles más bonitas

Las distancias siempre se acortan con el derbi

El Betis vuelve a llegar mejor ubicado en la clasificación, aunque ambos tropezaron en el último encuentro

Sevillistas y verdiblancos suman las mismas victorias en LaLiga, aunque los de Almeyda sólo tienen un empate

Samuel Silva

Cinco puntos y seis puestos en la clasificación separan a Sevilla y Betis antes del derbi número 109 en Primera División. Un partido en el que lo numérico se suele quedar a un lado ante esa batalla emocional que siempre supone un duelo de rivalidad. ... El análisis en la previa no puede obviar la trayectoria de ambos equipos, en un torneo en el que partieron a priori con objetivos finales distintos, pero siempre con el derbi señalado en el calendario de todos los aficionados desde el mismo momento en el que se conocieron las fechas de los mismos.

