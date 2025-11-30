Las distancias siempre se acortan con el derbi

Cinco puntos y seis puestos en la clasificación separan a Sevilla y Betis antes del derbi número 109 en Primera División. Un partido en el que lo numérico se suele quedar a un lado ante esa batalla emocional que siempre supone un duelo de rivalidad. ... El análisis en la previa no puede obviar la trayectoria de ambos equipos, en un torneo en el que partieron a priori con objetivos finales distintos, pero siempre con el derbi señalado en el calendario de todos los aficionados desde el mismo momento en el que se conocieron las fechas de los mismos.

Una igualada en la Cartuja ante el Girona (1-1) y una derrota por la mínima en el RCDE Stadium ante el Espanyol (2-1) son los resultados con los que Betis y Sevilla cerraron el primer tercio de la competición como antesala del duelo de rivalidad. Dos tropiezos que dejaron sensaciones distintas, pero que quedarán a un lado cuando la pelota eche a rodar en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Trayectoria de los dos equipos, jornada a jornada CHAMPIONS EUR. CON. DESCEN. 17º 1º 4º 7º 10º 16º 18º 19º 20º 2º 3º 6º 9º 11º 12º 13º 14º 15º 5º 8º Athletic Sevilla 3-2 Elche Betis 1-1 Jornadas 1ª Betis Alavés 1-0 Sevilla Getafe 1-2 2ª Betis Athletic 1-2 Girona Sevilla 0-2 3ª Sevilla Elche 2-2 Levante Betis 2-2 4ª Betis R. Sociedad 3-1 Alavés Sevilla 1-2 5ª Se jugó entre las jornadas segunda y tercera Celta Betis 1-1 Sevilla Villarreal 1-2 6ª Betis Osasuna 2-0 7ª Rayo Sevilla 0-1 Sevilla Barcelona 4-1 Espanyol Betis 1-2 8ª Sevilla Mallorca 1-3 9ª Villarreal Betis 2-2 R. Sociedad Sevilla 2-1 Betis Atlético M. 0-2 10ª Betis Mallorca 3-0 Atlético M. Sevilla 3-0 11ª Sevilla Osasuna 1-0 Valencia Betis 1-1 12ª Betis Girona 1-1 Espanyol Sevilla 2-1 PUNTOS PUNTOS 13ª 16 21 1º 4º 7º 10º 17º 18º 2º 3º 6º 9º 11º 12º 13º 14º 15º 16º 19º 20º 5º 8º CHAMPIONS EUR. CON. DESCEN. Fuente: Elaboración propia / Gráfico: A. Montes / ABC SEVILLA Trayectoria de los dos equipos, jornada a jornada CHAMP. EUR. DESC. 10º 6º 12º 16º 1º 2º 4º 8º 14º 18º 20º Jornadas 1ª Athletic Sevilla 3-2 Elche Betis 1-1 Betis Alavés 1-0 Sevilla Getafe 1-2 2ª Betis Athletic 1-2 Girona Sevilla 0-2 3ª Levante Betis 2-2 Sevilla Elche 2-2 4ª Betis R. Sociedad 3-1 Alavés Sevilla 1-2 5ª Se jugó entre las jornadas segunda y tercera Celta Betis 1-1 Sevilla Villarreal 1-2 6ª Betis Osasuna 2-0 7ª Rayo Sevilla 0-1 Sevilla Barcelona 4-1 Espanyol Betis 1-2 8ª Sevilla Mallorca 1-3 9ª Villarreal Betis 2-2 R. Sociedad Sevilla 2-1 Betis Atlético M. 0-2 10ª Betis Mallorca 3-0 Atlético M. Sevilla 3-0 11ª Valencia Betis 1-1 Sevilla Osasuna 1-0 12ª Betis Girona 1-1 Espanyol Sevilla 2-1 PUNTOS PUNTOS 13ª 16 21 10º 6º 12º 16º 1º 2º 4º 8º 14º 18º 20º CHAMP. EUR. DESC. Fuente: Elaboración propia / Gráfico: A. Montes / ABC SEVILLA

Acudirá el Sevilla con incógnitas en el once inicial, tras las lesiones de Suazo y Rubén Vargas, dos de los indiscutibles para Matías Almeyda, y las incógnitas con Alexis Sánchez, Azpilicueta o Isaac Romero, entre algodones en las últimas semanas; también el Betis cuenta con opciones abiertas, después de confirmarse la baja de Antony por sanción y la duda de Lo Celso por esas molestias musculares que lo dejaron fuera del duelo ante el Utrecht. Un rompecabezas para Matías Almeyda y Manuel Pellegrini, que también tendrán mucho en juego en el aspecto personal. El primer derbi para el técnico argentino, que sí lo vivió con amargura como jugador, y el sexto en Nervión para el chileno, que nunca ganó como visitante.

El escalón del Sevilla

Undécimo clasificado con 16 puntos, el Sevilla ha cuajado un aceptable primer tramo de la temporada. Las dos victorias seguidas ante Rayo Vallecano (0-1) y, sobre todo, la goleada ante el Barcelona en Nervión (4-1) dispararon la ilusión del sevillismo, pero el choque con la realidad llegó con las posteriores tres derrotas seguidas ante Mallorca (1-3), Real Sociedad (2-1) y Atlético de Madrid (3-0). Esa bajada a la tierra del equipo sevillista reafirmó el mensaje del director de fútbol, Antonio Cordón, que marcó el objetivo de sellar la permanencia cuanto antes, en lo que supuso un mensaje de calma y confianza hacia el entrenador, que consiguió devolver la calma con el triunfo ante Osasuna antes del último parón liguero.

Precisamente, Almeyda continúa a la búsqueda de ese equilibrio que pretende para su Sevilla. «No alcanzamos la línea media», repite el argentino, con un equipo con dientes de sierra en su rendimiento. Cinco victorias, las mismas que el Betis, pero siete derrotas muestran esa falta de regularidad del equipo sevillista, que sólo ha sumado un empate en las 13 primeras jornadas. Tampoco como local está ofreciendo el Sevilla una versión demasiado fiable. Dos victorias, ante Barcelona y Osasuna, un empate, ante el Elche, y tres derrotas, ante Getafe, Villarreal y Mallorca, ha acumulado el equipo sevillista. Con todo, la visita al Espanyol, pese a la derrota final, confirmó la identidad que Almeyda ha impreso en su Sevilla. Presión asfixiante, mucha energía en los duelos y hasta buen fútbol con Peque como mediapunta reforzaron al equipo, al que vuelven a castigar los contratiempos en formas de lesiones, después de perder a Januzaj, Vargas y Suazo, aunque sí regresan Azpilicueta e Isaac.

Un Betis de empate

El Betis de Pellegrini no llega en su mejor momento. Una victoria en los cinco últimos partidos de LaLiga, con dos igualadas seguidas ante Valencia y Girona, han levantado dudas con respecto al equipo de Pellegrini, que sigue en la quinta plaza pero que se ha quedado atrás en esa batalla por la Champions que pretendía realizar ante el Villarreal. No pierde demasiado el equipo verdiblanco –sólo Athletic y Atlético de Madrid lo han derrotado hasta el momento y ambos en la Cartuja–, pero los numerosos empates lo han descabalgado de esa pelea por la zona más alta. Tras el subidón que supusieron las tres victorias seguidas ante Real Sociedad, Osasuna y Espanyol, el equipo bético debe recuperar el rumbo del triunfo.

Si colectivamente el Betis no ha sido un equipo redondo todavía en esta temporada, los rendimientos individuales sí habían sido positivos en jugadores como Antony, Abde o Cucho Hernández, que han bajado en los últimos tiempos. Precisamente, los tres futbolistas más destacados del ataque se han quedado casi sin recambios, ya sea por las escasas aportaciones de Riquelme y Lo Celso o por lo poco que se espera de otros como Bakambu, más utilizado en la Europa League, o Chimy Ávila. Necesita Pellegrini recuperar esa mejor versión de sus futbolistas principales, una cuestión en la que debe ayudar el regreso de Isco. Se aferran los verdiblancos al liderazgo de su capitán para elevar de nuevo el nivel del equipo bético, que afronta el primer tercio de la competición tras acumular luces y sombras.