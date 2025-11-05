Suscríbete a
¿En qué pueblos de Sevilla va a llover más este miércoles? Estas serán las peores horas
Todos disponibles para Pellegrini a excepción de Pau López, Isco y Junior

La plantilla del Betis se ha entrenado en la víspera del partido ante el Olympique de Lyon

Pellegrini mantiene el equilibrio en Europa

Varios futbolistas del Betis, en el entrenamiento de este miércoles
Varios futbolistas del Betis, en el entrenamiento de este miércoles juan flores
Juan Arbide

Vuelve la Europa League con la cuarta jornada del torneo. El Betis recibe este jueves al Olympique de Lyon en el estadio de la Cartuja. En la víspera del encuentro, la plantilla verdiblanca se ha entrenado en la ciudad deportiva Luis del ... Sol.

