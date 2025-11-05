Todos disponibles para Pellegrini a excepción de Pau López, Isco y Junior

Vuelve la Europa League con la cuarta jornada del torneo. El Betis recibe este jueves al Olympique de Lyon en el estadio de la Cartuja. En la víspera del encuentro, la plantilla verdiblanca se ha entrenado en la ciudad deportiva Luis del ... Sol.

El entrenador verdiblanco, Manuel Pellegrini, tiene disponibles a todos los futbolistas a excepción de Pau López, Isco y Junior. El guardameta, que finalmente no pudo jugar en el partido ante el mallorca a pesar de que en un principio se anunció su titularidad, sufre una rotura del tendón plantar de la pierna derecha.

Tampoco está disponible Junior, que sigue con la recuperación de una lesión muscular. Por su parte, Isco, que va sumando minutos de entrenamiento con el grupo, sigue a la espera de la plena recuperación para volver a la convocatoria del equipo verdiblanco.

El Betis llega a la cuarta jornada del torneo con un triunfo a domicilio ante el Ludogorest (0-2) y empates con el Nottingham Forest (en casa, 2-2) y Genk (a domicilio, 0-0).