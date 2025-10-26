Todos disponibles en el Betis a excepción de Isco para recibir al Atlético de Madrid

La atención del Betis está en el partido ante el Atlético de Madrid de este lunes en el estadio de la Cartuja. La plantilla verdiblanca se ha entrenado en la víspera del encuentro confirmando que el técnico chileno Manuel Pellegrini tiene a ... todos los futbolistas disponibles a excepción de Isco.

El centrocampista verdioblanco Amrabat, que no fue convocado para el partido de Europa League ante el Genk por precaución tras unas molestias musculares, parece estar de nuevo disponible para el entrenador verdiblanco.

Encuentro el de este lunes de gran importancia por aquello de que ambos equipos tienen en estos momentos los mismos puntos en la tabla, 16. Además, en la jornada del sábado ganaron el Villarreal (tercero en la clasificación con 20 puntos) y el Espanyol (cuarto con 18) los partidos ante el Valencia (0-2) y Elche (1-0) respectivamente.

Casi un mes después vuelve el Betis a disputar un encuentro en la Cartuja después de cuatro consecutivos a domicilio entre el campeonato de Primera división y la competición continental.