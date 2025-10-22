Suscríbete a
Disciplina sanciona al Villarreal con una multa tras el lanzamiento de una botella en el partido ante el Betis

El castigo se reduce a "una multa por alteración del orden del encuentro de carácter leve", dado que Aitor evitó que el envase impactara contra Antony

Aitor evitó que una botella impactara contra Antony en la celebración de su segundo gol en el Villarreal - Betis

Antony se queja del lanzamiento de la botella en La Cerámica: «No me dio, pero eso no puede pasar en el fútbol»

Instante en el que Aitor evita que la botella lanzada por el público del Villarreal impactase en Antony
Instante en el que Aitor evita que la botella lanzada por el público del Villarreal impactase en Antony EFE
Jesús Sevillano

Jesús Sevillano

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol ha sancionado al Villarreal CF con una «multa por alteración del orden del encuentro de carácter leve», después de que una botella fuera lanzada por un seguidor situado en uno de los sectores de ... la afición local sobre Antony en la celebración del segundo gol del Real Betis en el estadio de La Cerámica el pasado sábado, y que no impactó sobre el rostro o el cuerpo del extremo brasileño porque lo evitó Aitor, que tuvo reflejos mientras abrazaba al de Osasco para sacar un brazo y echar para el lado el envase.

