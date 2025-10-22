Disciplina sanciona al Villarreal con una multa tras el lanzamiento de una botella en el partido ante el Betis

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol ha sancionado al Villarreal CF con una «multa por alteración del orden del encuentro de carácter leve», después de que una botella fuera lanzada por un seguidor situado en uno de los sectores de ... la afición local sobre Antony en la celebración del segundo gol del Real Betis en el estadio de La Cerámica el pasado sábado, y que no impactó sobre el rostro o el cuerpo del extremo brasileño porque lo evitó Aitor, que tuvo reflejos mientras abrazaba al de Osasco para sacar un brazo y echar para el lado el envase.

