La Diputación escenifica la buena salud institucional del derbi Sevilla - Betis
El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, se ha reunido este sábado con el máximo representante del Sevilla FC, José María del Nido Carrasco, y su homólogo en el Real Betis Balompié, Ángel Haro
Javier Fernández, junto a José María del Nido Carrasco y Ángel Haro@DIPUSEVI
El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, se ha reunido este sábado en la Casa Provincia con el presidente del Sevilla FC, José María del Nido Carrasco, y el presidente del Real Betis Balompié, Ángel Haro, en un encuentro institucional previo ... al derbi de este domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán.
La cita ha tenido como objetivo poner en valor la deportividad y la convivencia que representan ambos clubes y sus aficiones, destacando el papel del deporte como herramienta de unión, respeto y convivencia ciudadana.
Durante el acto se ha llevado a cabo la protocolaria fotografía institucional conjunta y un gesto simbólico en favor de los valores positivos del deporte, ejemplificando el buen momento que atraviesan las relaciones entre Sevilla y Betis, encarnadas en las figuras de sus presidentes.
El presidente de la Diputación de Sevilla se une al Sevilla FC y al Real Betis en un encuentro previo al derbi de este domingo para reivindicar la deportividad y la convivencia entre clubes y aficiones.
«Sevilla FC y Real Betis son reflejo de una dualidad única, y posiblemente con las mejores aficiones del mundo. Hoy, encuentro de concordia con los presidentes para recordar: más allá de los colores, nos une una provincia y una ciudad. Suerte mañana y a disfrutar«, ha deseado al término del encuentro el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández.
