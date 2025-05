«En diez años hemos pasado del ascenso a pelear un título europeo»

El 24 de mayo de 2015, en un ya 'viejo' Benito Villamarín a rebosar, tras golear por 3 a 0 al Alcorcón y a falta de dos jornadas para el final del campeonato liguero de Segunda 14-15, el Real Betis, ... dirigido entonces por Pepe Mel y liderado en el terreno de juego por Rubén Castro, Jorge Molina o Antonio Adán, entre otros, regresaba a Primera división, la categoría que nunca debió perder. Este próximo sábado, después de que el equipo juegue el duelo ante el Valencia correspondiente a la 38ª jornada del curso 24-25 y a escasos cuatro días de que dispute su primera final europea, se cumplirán diez años del último ascenso en la historia del club heliopolitano.

Una década que ha dado para mucho: alegrías, sinsabores, mejores o peores temporadas... Pero teniendo siempre como base un crecimiento sostenido en todas las áreas del club, desde la gestión de la entidad con Haro, López Catalán y Ramón Alarcón como cabezas visibles, hasta el apartado deportivo con seis clasificaciones para jugar competiciones continentales -cinco de forma consecutiva con Pellegrini-, la Copa del Rey ganada en el año 2022 y como guinda, por el momento, el choque decisivo que el primer equipo verdiblanco disputará en Wroclaw ante el Chelsea el próximo día 28.

Todos estos son algunos ejemplos de cómo ha ido creciendo el Betis. Algunos de los protagonistas de regreso a Primera de 2015 recuerdan en ABC de Sevilla aquel hito y relatan su nivel de expectación ante la primera final europea de la historia bética justo diez años después. Por ejemplo, Pepe Mel, entrenador verdiblanco en aquella temporada (como también lo fue en el ascenso de 2011), relataba que «lo único que puedo sentir es orgullo de cómo el equipo ha sido capaz de crecer, de ir a más. Hemos pasado en diez años de un ascenso con el equipo campeón en Segunda división a intentar ser campeón de un torneo europeo. Todos los que hemos participado en ese trayecto pues nos tenemos que sentir orgullosos. Recuerdo en la fiesta final, en el campo, que le dije a la gente que ahora tenían que estar vigilantes para que el club creciera y no volviera a caer nunca más a la Segunda división. Creo que diez años después, entre todos los béticos lo hemos conseguido», se congratulaba el preparador madrileño.

Rubén Castro celebra emocionado uno de los goles que le marcó al Alcorcón el 24 de mayo de 2015 J. J. Úbeda / ABC

Para Mel, que el Betis acumule cinco clasificaciones consecutivas para las competiciones europeas, «tiene mucha importancia por la exigencia del bético de a pie, de los socios que siguen al Betis a muerte. No deja que el club se duerma. El que el Betis esté desde hace tiempo todos los años en Europa significa mucho, significa que el club, cada verano, con las orejas tiesas, tener que hacer un equipo que corresponda a lo que debe. Miras hacia atrás y ves que la vez que el Betis fue a Europa en 2013, cuando no podía porque económicamente no le daba para tres competiciones diferentes, pues volvió a descender. Eso ahora ya no pasa y quiere decir que el club se consolida», expresaba.

En cuanto a las posibilidades del Betis de cara a la final de dentro de una semana, el exentrenador entre 2010 y 2013, primero, y entre diciembre de 2014 y enero de 2016, después, valoraba que «no solamente hay mimbres, es que el Betis tiene ahora dos futbolistas por puesto, dos futbolistas que sabes que rinden, que te van a dar la seguridad de que la puntuación siete la tienes. Luego están los 'diez', que pueden ser Antony, Isco, Lo Celso... Futbolistas que te dan un plus, pero es que el resto está a un gran nivel. Da igual el que juegue. Es lo que está teniendo el Betis en las últimas temporadas. No tiene una plantilla de 12-13 futbolistas, tiene una de 25. Una final es una final, da igual con el equipo que compitas. Pueden pasar muchas cosas, desde tener un buen día el equipo a que jugadores clave del rival no estén acertados. Creo que el Chelsea está en una buena posición en la Premier pero el Betis está clasificado en una buena posición en LaLiga. No veo un favorito claro».

Por último, sobre el plus que a este crecimiento le está dando Pellegrini, Mel cree que «un cuerpo técnico encabezado por su entrenador tiene que manejar mil variables e intentar que la estabilidad y el liderazgo vayan por delante. Manuel lo está haciendo muy bien. Al final tienes que lidiar con altibajos, momentos malos, dar un mensaje equilibrado y creo que todas esas cosas pues las ha hecho muy bien», aseguró el entrenador.

«Se están haciendo muy bien las cosas»

Jorge Molina también atendía la llamada de este periódico y recordaba de aquel ascenso que «no fue un año sencillo. Empezó complicado. Creo que con la destitución de Julio (Velázquez) estábamos a unos cuantos puntos del play-off. Entonces, ascender con jornadas de antelación creo que tuvo mucho mérito. Fue un colofón a lo que creíamos que el Betis se merecía. Después del descenso, volver a Primera. El retorno al año siguiente es mucho más importante de lo que parece. De aquel día te quedas un poco con el ambiente que se vive en el estadio durante todo el partido y después. Es lo más bonito, disfrutar con la gente, ver las caras de alegría, al final te quedas con esas cosas», valoró.

El que fuera delantero bético entre 2010 y 2016 ve al Betis actual «muy bien. Primero, con mucha alegría. Al final, significa que se están haciendo las cosas muy bien en el club. Desde que llegaron los actuales dirigentes hubo un cambio y creo que se han hecho las cosas muy bien. Son varios años seguidos entrando en Europa, llegando a una final europea, el crecimiento en general del club en todos los sentidos. Está creciendo mucho y al final eso es bueno. Evidentemente lo fundamental es lo deportivo pero tiene que ir de la mano de todo lo demás. ¿Pellegrini? Es fundamental y creo que su figura es la clave de todo. Un entrenador que ha dirigido a los mejores clubes del mundo. No es que haya dirigido a los mejores es que ha tenido buenos resultados en prácticamente todos los clubes. Eso creo que te da un plus y lo hemos visto con estas cinco clasificaciones europeas. También un poco con la tranquilidad que te transmite en cada rueda de prensa, la forma de decir las cosas», comentó.

Abde empieza a celebrar el 2-2 del Betis en el Artemio Franchi ante la Fiorentina tras batir a De Gea Reuters

Por último, hablando ya de la final ante el Chelsea y preguntado por si este Betis tiene argumentos para creer que puede alzarse con su primer entorchado continental, el alicantino aseguró que «creo que sí. La segunda vuelta que está haciendo el Betis es espectacular. Estos últimos partidos igual es normal después de la clasificación para la final porque todo el mundo esté pensando, pero es que ha estado peleando para entrar en Champions hasta última hora. Es verdad que el Chelsea es un equipazo pero a un partido lo veo muy capaz de hacerle daño y de poder ganar esa final. Isco, Antony, Lo Celso...Posiblemente la mejor línea que tiene el Betis ahora mismo es la de los tres mediapuntas. Al final, jugar con futbolistas que tienen ese último pase, esa visión de juego, esa calidad, para el delantero siempre es un privilegio», concluía el alicantino, ya retirado.