Isidro Díaz de Mera dirigirá el Betis - Athletic en la Cartuja

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha informado que el árbitro perteneciente al colegio castellano-manchego Isidro Díaz de Mera ha sido designado para dirigir el encuentro entre el Betis y el Athletic, correspondiente a la tercera jornada de LaLiga y que se disputará este domingo en el estadio de la Cartuja (19:30).

El castellano-manchego estará asistido desde el VAR por Carlos Del Cerro Grande, uno de los árbitros específicos para este apartado de los que dispone el Comité Técnico de Árbitros (CTA).

Será el séptimo encuentro de Primera División en el que Díaz de Mera dirija al equipo verdiblanco, después de que la pasada temporada no estuviera presente como árbitro principal en ninguno de ellos. El último precedente se remonta a la campaña 23-24 cuando en la última jornada árbitro el Real Madrid-Betis que finalizó con empate a cero.

El balance general del Betis con Díaz de Mera es de tres victorias, ante Girona (1-2), Rayo Vallecano (1-2) y Valencia (4-1) y tres empates, el mencionado anteriormente en el Santiago Bernabéu y los cosechados ante Real Sociedad (0-0) y Eibar (1-1), ambos como visitante.