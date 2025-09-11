Suscríbete a
Sin destino para Chimy en los mercados abiertos; el delantero seguirá en el Betis hasta enero

El argentino continuará en la disciplina bética al menos hasta la apertura de la nueva ventana en 2026

Abde vuelve parcialmente con el grupo del Betis en el entrenamiento

Chimy Ávila se ejercita con sus compañeros en la ciudad deportiva Luis del Sol
Chimy Ávila se ejercita con sus compañeros en la ciudad deportiva Luis del Sol
Mateo González

Chimy Ávila seguirá en la disciplina del Betis al menos hasta el mercado de enero. No se producirán, pues, más cambios en la composición de la plantilla verdiblanca en estos meses después de las llegadas de Antony y Amrabat en las últimas horas ... antes del cierre de los pases en España. Se planteó un escenario en el que el delantero argentino podía moverse por diferentes frentes en los que podía recabarse interés por sus servicios aprovechando que había cierres más tardíos en países como Turquía, Grecia, México, Arabia Saudí o Portugal, pero esta opción se ha descartado de forma definitiva y el atacante continuará en Heliópolis.

