Sin destino para Chimy en los mercados abiertos; el delantero seguirá en el Betis hasta enero

Chimy Ávila seguirá en la disciplina del Betis al menos hasta el mercado de enero. No se producirán, pues, más cambios en la composición de la plantilla verdiblanca en estos meses después de las llegadas de Antony y Amrabat en las últimas horas ... antes del cierre de los pases en España. Se planteó un escenario en el que el delantero argentino podía moverse por diferentes frentes en los que podía recabarse interés por sus servicios aprovechando que había cierres más tardíos en países como Turquía, Grecia, México, Arabia Saudí o Portugal, pero esta opción se ha descartado de forma definitiva y el atacante continuará en Heliópolis.

Había sido Chimy uno de los futbolistas que el Betis intentó colocar en las horas previas al cierre del mercado en España tratando de generar un hueco económico y deportivo en su plantel de cara a la posible incorporación de un punta que rematara la planificación pero esto no fue posible. Los clubes que se movieron por el argentino bien no convencían al Betis, bien no eran interesantes para el futbolista, que siempre expresó su deseo de seguir de verdiblanco. En Grecia ha tenido buen cartel por el flujo de jugadores que destacan en España y que tienen fácil acomodo en la liga helena pero no ha avanzado ninguna negociación al respecto.

Chimy tiene contrato con el Betis hasta junio de 2027 en virtud del acuerdo alcanzado en su traspaso desde Osasuna de enero de 2024, por el que pagó el cuadro verdiblanco cuatro millones de euros fijos más variables. En Heliópolis querían recuperar la amortización pendiente por el argentino pero esta posibilidad se ha tornado compleja por la bajada de valor del futbolista debido a que no ha tenido continuidad en el Betis ya sea por las lesiones, ya sea porque ha quedado atrás en la competencia con jugadores como Cucho, Abde, Riquelme, Isco, Lo Celso, Antony o Pablo García.

Minutos para Chimy en el arranque liguero

Con 31 años, Chimy ha disputado en este arranque liguero 40 minutos distribuidos en tres encuentros. Pellegrini lo ha empleado en diferentes posiciones en su etapa verdiblanca pero sin un puesto fijo ni mucha continuidad. Ha sido incluido, como el resto de la plantilla, en la lista de la Liga Europa. Está por ver qué protagonismo tendrá ahora que están disponibles Antony y, muy pronto, Abde, así como la irrupción de Pablo García. Si el canterano se marcha al Mundial sub 20 sí podría tener el argentino más minutos.

En todo caso se espera que en enero, si no se producen novedades significativas, Chimy pueda ser una de las salidas del Betis para dejar hueco a posibles refuerzos una vez que el club ha agotado todo el límite de gasto permitido por LaLiga en la ventana de verano.