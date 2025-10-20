Desajustes defensivos en la banda izquierda del Betis

El Betis tiene un desajuste en el balance defensivo en la banda izquierda que ha de corregir en este tiempo para evitar más daño de los rivales. Resulta que cinco de los últimos ocho tantos recibidos por los verdiblancos en partidos oficiales han tenido ... origen o situación decisiva en ese flanco. El jugador más señalado por esta estadística es Junior, que no está rindiendo al nivel esperado en este arranque de temporada tras su retorno desde tierras inglesas. También Valentín Gómez ha cometido fallos en ese perfil, donde Ricardo sí ha cumplido con nota dado que no estuvo sobre el campo en ninguno de los tantos que se citan en este análisis.

Ocurre que en los dos goles recibidos por el Betis ante el Villarreal hay incidencia sobre la izquierda. En el 1-0 de Buchanan el balón lo pierde Valentín en una arrancada irresponsable hasta el centro del campo, la acción continúa hacia la zona de Junior, que no tapona convenientemente a Buchanan, que dispara cruzado y marca. También Pau López puede hacer más. El 2-0 llega con una cobertura de Natan a la espalda de Junior y Valentín yendo a la banda ante Buchanan. El brasileño llega antes pero no despeja bien, el balón continúa y se produce un pase filtrado a Comesaña, que llega desde atrás aprovechando que Junior está fuera de zona y que no ajusta para cerrar a tiempo. Moleiro marca a placer tras el pase de la muerte desde la izquierda.

Ante el Espanyol jugó Ricardo y el tanto de Pol Lozano llegó desde la frontal tras un rechace. Contra el Ludogorest, con Junior, y Osasuna, con Ricardo, no encajó el Betis, pero sí lo hizo ante el Nottingham Forest, cuando otra cobertura precipitada de Valentín desordenó la zaga y Junior no supo tapar dando metros el pase cerrado de Gibbs-White que remató Igor Jesús en el 1-1. El 1-2 llegó de córner. Ante la Real Sociedad, también en la Cartuja, jugó Junior y participó de un fallo coral en la salida de balón con Pau López por el perfil zurdo que desembocó en el 1-1 de Brais Méndez. Recibió Junior pitos de la Cartuja por ello. Ocurrió también en el duelo ante el Levante que el 1-0 para los locales se gestó con una mala salida de pelota con pérdida de Cucho que pilló a Junior fuera de zona para el tanto de Iván Romero a espaldas de Valentín.

En definitiva, que cinco de los últimos ocho goles recibidos por el Betis llegaron en jugadas nacidas o continuadas desde la banda izquierda de su defensa y con especial protagonismo de Junior, primero, y Valentín, después. Una circunstancia que ha de ajustar el conjunto bético para optimizar los goles que marca y convertirlos en puntos. Ricardo, considerado talismán porque el equipo sólo ha perdido un partido (la final de Breslavia) con él en las formaciones en los últimos 22 encuentros, está por ahora exento de esta responsabilidad. Otras dianas encajadas como las dos ante el Athletic, la citada contra el Espanyol, el segundo contra el Forest o el Levante o el recibido ante el Elche no pasaron por la banda izquierda, pero se concentra mucha incidencia en una zona que Pellegrini y su cuerpo técnico ha de mejorar.