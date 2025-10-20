Suscríbete a
+Palmera

Desajustes defensivos en la banda izquierda del Betis

Cinco de los últimos ocho goles encajados por el Betis llegaron por fallos en esa banda

Aitor evitó que una botella impactara contra Antony en la celebración de su segundo gol en el Villarreal - Betis

Oluwaseyi cae ante Junior durante el Villarreal - Betis
Oluwaseyi cae ante Junior durante el Villarreal - Betis efe
Mateo González

Mateo González

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Betis tiene un desajuste en el balance defensivo en la banda izquierda que ha de corregir en este tiempo para evitar más daño de los rivales. Resulta que cinco de los últimos ocho tantos recibidos por los verdiblancos en partidos oficiales han tenido ... origen o situación decisiva en ese flanco. El jugador más señalado por esta estadística es Junior, que no está rindiendo al nivel esperado en este arranque de temporada tras su retorno desde tierras inglesas. También Valentín Gómez ha cometido fallos en ese perfil, donde Ricardo sí ha cumplido con nota dado que no estuvo sobre el campo en ninguno de los tantos que se citan en este análisis.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app