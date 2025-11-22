Derrota del Betis Deportivo ante el Hércules (2-0)

Séptima derrota de la temporada para el Betis Deportivo. El filial verdiblanco ha perdido este sábado por 2-0 ante el Hércules CF en partido disputado en el Estadio José Rico Pérez correspondiente a la jornada 13 en el Grupo II de Primera ... RFEF.

En el minuto 34 del primer tiempo se adelantó el Hércules en el marcador con el gol de Unai Ropero. Con el resultado de 1-0 se llegó al tiempo de descanso. En la reanudación, cuando el cronómetro se acercaba a la hora de partido, el Hércules marcó el segundo gol obra de Slavy al transformar un penalti.

El filial verdiblanco llega al primer tercio de la competición como colista en la clasificación. Con apenas ocho puntos después de las trece jornadas disputadas en las que sólo ha ganado un partido. Empató en cinco ocasiones y perdió siete partidos. Ocho goles ha marcado el Betis Deportivo en lo que va de campeonato mientras que con los de este sábado son 18 los que ha recibido después de 13 encuentros.

En la próxima jornada el Betis Deportivo recibirá al Cartagena en partido previsto para el viernes 28 a partir de las 19.00.

Ficha técnica

Hércules CF: Carlos Abad; Samu Vázquez, Rentero, Bolo, Javi Jiménez (Retu, m. 65); Jeremy, Mangada, Aranda, Ben Hamed, Unai Ropero (Nico, m. 73); y Slavy.

Betis Deportivo: Manu González; Fabián Embalo (De Roa, m. 64), Oreiro (Mawuli, m. 82), Moha, Bladi; Gismera, Gnangoro (Rodrigo Marina, m. 64), Corralejo (Adrián Martín, m. 82), Reina; Borja Alonso y Destiny (Toral. m. 64).

Goles: 1-0, m. 34: Unai Ropero. 2-0,m. 59: Slavy, de penalti.