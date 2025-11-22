Suscríbete a
Derrota del Betis Deportivo ante el Hércules (2-0)

El filial verdiblanco sigue colista en la tabla con ocho puntos después de 13 jornadas

Borja Alonso conduce el balón en el partido disputado este sábado
Borja Alonso conduce el balón en el partido disputado este sábado real betis
Al Final de la Palmera

Séptima derrota de la temporada para el Betis Deportivo. El filial verdiblanco ha perdido este sábado por 2-0 ante el Hércules CF en partido disputado en el Estadio José Rico Pérez correspondiente a la jornada 13 en el Grupo II de Primera ... RFEF.

