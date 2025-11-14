Derrota del Betis Deportivo ante el CE Sabadell en el tiempo de prolongación (1-2)

Nueva derrota del Betis Deportivo. El filial verdiblanco ha perdido este viernes por 1-2 ante el CE Sabadell en partido correspondiente a la jornada 12 en el Grupo II de Primera RFEF. Un gol de Rodrigo Escudero en el tiempo de ... prolongación decidió el marcador del encuentro que tuvo lugar en la ciudad deportiva Luis del Sol.

El Sabadell se adelantó en el marcador en el minuto 36 con el primero de los goles de Rodrigo Escudero en el encuentro. Con el resultado de 0-1 se llegó al tiempo de descanso. Ya en el segundo tiempo, cuando quedaban menos de 20 minutos para el 90 llegó el gol del filial verdiblanco marcado por Bladi. Sin embargo, en el tiempo de prolongación (m. 94) llegó el 1-2 definitivo al marcar de nuevo Rodrigo Escudero.

El filial verdiblanco, después de doce jornadas, cuenta con ocho puntos al ganar un encuentro, empatar cinco y perder seis. En la jornada 13, el Betis Deportivo tiene previsto partido a domicilio ante el Hércules que tendrá lugar el próximo sábado 22 de noviembre (21.00).

Alineaciones:

Betis Deportivo: Manu González; Busto, Moha (Yanis, m. 93), Embalo (Corralejo, m. 46), Elyaz, Bladi; Gismera, Mawuli, Reina (Morante, m. 85); Destiny (Borja Alonso, m. 46) y Rodrigo Marina (Koré, m. 93).

Sabadell: Fuoli; Astals, Kaiser, Bonaldo, Segura (Ripoll, m. 73); Priego, Urri, Quadri (Cortés, m. 87), López-Pinto; Rodrigo Escudero y Coscia (Fornes, m. 73).