El Betis anuncia la renovación de Pellegrini hasta 2027
La Audiencia Nacional absuelve al yihadista de Algeciras que mató a un sacristán por su enfermedad psiquiátrica

El derbi se vive en ABC de Sevilla: entrevistas exclusivas, historias inéditas y el mejor análisis del partido más esperado

Este domingo 30 de noviembre, ABC se adentra en el derbi sevillano con un despligue especial que abarca desde entrevistas a protagonistas hasta análisis

Especial Derbi Sevilla FC - Betis en ABC
ABC de Sevilla

Este domingo 30 de noviembre no es un domingo cualquiera. Sevilla se paraliza y nosotros aceleramos el pulso. El derbi Sevilla - Betis ya ha empezado en nuestra redacción y queremos que tú seas el primero en vivirlo desde dentro.

A continuación, avanzamos cómo se ... cocina esta ambiciosa cobertura. Pero te adelantamos algo: lo que vas a leer este fin de semana va mucho más allá de los 90 minutos.

