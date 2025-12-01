El derbi Sevilla - Betis, tercer partido de LaLiga con menor tiempo de juego efectivo

El Real Betis ganó el primer derbi de la temporada 25-26 en el Sánchez-Pizjuán al Sevilla FC gracias a los tantos de Fornals y Altimira (0-2). Y es que, después de una primera parte en la que ambos equipos demostraron tener más ... miedo a perderlo que ambición de ganarlo, en el segundo tiempo sí hubo algo de más fútbol, aunque en general fue un encuentro, como suelen ser este tipo de partidos, tosco y con muchas interrupciones.

De hecho, El Gran Derbi Sevilla - Betis que se disputó el domingo en Nervión es el tercer encuentro con menos tiempo de juego efectivo de las 14 jornadas que se llevan disputadas hasta ahora (140 partidos). Según la estadística que se puede ver en la cuenta de X @StatsPrimera, el duelo entre los primeros equipos sevillanos tuvo un total de 114 interrupciones y el tiempo máximo seguido que rodó el balón sin que se parara el juego fue de 2 minutos y 14 segundos. En total, de los 97:58 minutos que duró el enfrentamiento hispalense cainita, se disputaron 43:40 minutos.

El partido entre nervionenses y heliopolitanos tiene por delante el Getafe - Levante (1-1) de la 7ª jornada en el que hubo 130 interrupciones y el tiempo máximo seguido que rodó el balón fue de 1 minuto y 26 segundos. De los 100:05 minutos que duró el choque, se disputaron 42:44 minutos. Y también, otro partido del cuadro de Bordalás, el Getafe - Alavés de la sexta jornada (1-1), que tuvo 117 interrupciones. De los 96:06 minutos que duró el encuentro, se jugaron 43:38 minutos. El tiempo máximo seguido sin que se parase el juego fue de 2 minutos y 20 segundos.