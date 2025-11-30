Suscríbete a
Navidad
Así son las luces de navidad de Sevilla: decoraciones gigantes y calles más bonitas
Sevilla
Sevilla
Real Betis
Real Betis

LaLiga EA Sports. Jornada 14 Domingo 30/11 16:15h. Canal Movistar LaLiga

Directo

El derbi Sevilla - Betis, en directo: previa, alineaciones y última hora del partido en vivo

Sigue en Alfinaldelapalmera.com el choque correspondiente a la 14ª jornada liguera, el encuentro con los mejores comentarios de nuestros redactores y el pospartido con todas las declaraciones de los protagonistas

Dónde ver el derbi Sevilla - Betis: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga EA Sports 2025-2026

La tensión del derbi vuelve a su cauce tras tocar su pico más alto

El derbi Sevilla - Betis, en directo: previa, alineaciones y última hora del partido en vivo
Álvaro Galván

Álvaro Galván

Es día de derbi en Sevilla. Sevillistas y béticos se enfrentan esta tarde a partir de las 16.15 horas, con el Ramón Sánchez-Pizjuán como escenario de este encuentro tan pasional que pone en vilo a toda una ciudad. Un encuentro correspondiente a la 14ª jornada de LaLiga, al que los equipos llegan con cinco puntos de diferencia (estando el Betis por delante en la clasificación) y que, además, sirve para romper el criterio de territorialidad en las designaciones arbitrales, ya que será el jienense José Luis Munuera Montero el encargado de dirigir este partido.

11:15

¡¡¡Quedan cinco horas para que comience este derbi Sevilla - Betis!!!

Llegan los sevillistas a este partido con mejores sensaciones que resultados, pues han caído en cuatro de sus últimos seis encuentros oficiales ( 1-3 ante el Mallorca, 2-1 ante la Real Sociedad, 3-0 frente al Atlético de Madrid y 2-1 ante el Espanyol), de manera que sus victorias más cercanas son por 1-4 al Toledo, en Copa del Rey, y 1-0 a Osasuna.

11:00

El mayor reto de Pellegrini

Manuel Pellegrini afronta su sexta temporada como entrenador del Betis. Con el del jueves ante el Utrecht en Europa League son 275 partidos oficiales del chileno como técnico del equipo verdiblanco. Entre ellos, capítulo significativo para el derbi sevillano. Once hasta el momento. Diez en Primera división y uno en los octavos de la Copa del Rey 21-22. El del domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán se convertirá en el duodécimo episodio de Pellegrini ante el Sevilla como entrenador bético.

10:45

La tensión del derbi vuelve a su cauce tras tocar su pico más alto

La bandera con el escudo del Betis tachado encendió la mecha, con una denuncia y sanción de tres jugadores; el Sevilla rompió relaciones con el Betis y antes del último duelo en el Villamarín sellaron un acuerdo de paz

10:30

El árbitro José Luis Munuera Montero hará historia en el Sevilla - Betis

Sevilla FC y Real Betis se enfrentarán este domingo en el Sánchez-Pizjuán para disputar el primer derbi sevillano de la presente temporada. Tanto Matías Almeyda como Manuel Pellegrini han visto durante esta última semana cómo han ido perdiendo efectivos para el compromiso, lo que les hará adoptar cambios en sus respectivas alineaciones. Mientras tanto, el Comité Técnico de Árbitros ha asignado al colegiado José Luis Munuera Montero para dirigir el encuentro entre Sevilla y Betis.

10:15

Dónde ver el derbi Sevilla - Betis: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga EA Sports 2025-2026

Sevillistas y béticos se ven las caras por primera vez esta temporada, con los de Pellegrini llegando a este choque tan especial por encima del eterno rival en la clasificación

10:00

¡¡¡Buenos días!!!

Comenzamos con el directo de ABC del Sevilla del partido correspondiente a la 14ª jornada de LaLiga que van a disputar el Sevilla FC y el Real Betis. Haremos un repaso de las noticias de última hora de ambos equipos, os ofreceremos las alineaciones, el encuentro con los mejores comentarios de nuestros redactores y el pospartido con todas las declaraciones de los protagonistas.

