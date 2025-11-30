El derbi Sevilla - Betis, en directo: previa, alineaciones y última hora del partido en vivo

Es día de derbi en Sevilla. Sevillistas y béticos se enfrentan esta tarde a partir de las 16.15 horas, con el Ramón Sánchez-Pizjuán como escenario de este encuentro tan pasional que pone en vilo a toda una ciudad. Un encuentro correspondiente a ... la 14ª jornada de LaLiga, al que los equipos llegan con cinco puntos de diferencia (estando el Betis por delante en la clasificación) y que, además, sirve para romper el criterio de territorialidad en las designaciones arbitrales, ya que será el jienense José Luis Munuera Montero el encargado de dirigir este partido.

Llegan los sevillistas a este partido con mejores sensaciones que resultados, pues han caído en cuatro de sus últimos seis encuentros oficiales (1-3 ante el Mallorca, 2-1 ante la Real Sociedad, 3-0 frente al Atlético de Madrid y 2-1 ante el Espanyol), de manera que sus victorias más cercanas son por 1-4 al Toledo, en Copa del Rey, y 1-0 a Osasuna. Por su parte, el Betis acumula más de un mes sin caer derrotado, registrando desde entonces cuatro victorias (1-7 al Palma del Río, 3-0 al Mallorca, 2-0 al Olympique de Lyon y 2-1 al Utrecht) y dos empates (1-1 en Valencia y 1-1 ante el Girona).

Un derbi marcado por las bajas

No son baladíes las ausencias con las que el Sevilla y el Betis deben afrontar este primer derbi de la temporada. Por un lado, Matías Almeyda mantiene la baja por lesión de Nianzou, a quien se han unido en la última semana Januzaj, Rubén Vargas y Gabriel Suazo; además de la decisión técnica del argentino de no convocar a Álvaro Fernández. En cambio, el preparador sevillista recupera a Isaac Romero y a Azpilicueta, además de a Carmona, quien cumplió sanción la pasada jornada. En cuanto al conjunto verdiblanco, Pellegrini seguirá sin poder contar con los lesionados Bellerín y Lo Celso, además de Pau López, quien encara la recta final de su recuperación. ﻿Otras importantes ausencias son las de Isco, lesionado el jueves ante el Utrecht, y Antony, quien fue expulsado en la jornada anterior. Con lo cual, la única novedad en la convocatoria bética es la de Bakambu, recuperado de la fiebre y sus problemas estomacales.

Este será el 70º derbi con carácter oficial en el que el Betis visite el Sevilla. Como bagaje de estos encuentros, se contabilizan 40 victorias locales, trece empates y 16 triunfos visitantes. El derbi disputado en Nervión el pasado curso se decantó a favor de los sevillistas por 1-0, gracias a un gol de penalti de Lukebakio. Por el contrario, el Betis no vence en el Sánchez-Pizjuán desde la 18ª jornada de LaLiga 2017-18, por 3-5 (Ben Yedder, Kjaer y Lenglet / Fabián, Feddal, Durmisi, Sergio León y Tello).