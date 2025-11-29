El derbi de las desdichas no pierde su esencia única

Que la tempestad amaine y cesen ya las desdichas médicas y de los comités de turno. Que nada más empañe ni robe su brillo al mejor partido de la ciudad y uno de los mayores espectáculos del planeta fútbol, por más que a alguno de ... fuera le pueda pesar. Y hasta de dentro, con la boca pequeña. El Sevilla - Betis siempre vuelve, pero sobre todo nunca muere. Ocurra lo que ocurra en la previa, y ha ocurrido mucho, no provechoso precisamente, el duelo de la eterna rivalidad atrae pasiones por cada esquina e imanta con fuerza a profesionales e hinchadas. Su polaridad es irresistible. Cuando mañana eche a rodar el balón en el Sánchez-Pizjuán, no hay hueco para el lamento ni las excusas. Nadie se acordará en ese instante de la repentina plaga de bajas en un bando y otro que azotó la génesis del encuentro más esperado. La idiosincrasia del derbi viene de serie. Se alimenta de la épica. Precisa de obstáculos que salvar.

No hay derbi sin el picante como ingrediente principal. Ahora que las relaciones institucionales fluyen con normalidad entre los clubes, o justo cuando los futbolistas miden con más precisión que nunca sus mensajes para evitar patinar con declaraciones desafortunadas, con las aficiones aguardando también desde la madurez y la deportividad el partido, resulta que el grano principal le ha brotado a este derbi por el capítulo de las bajas en cascada a las puertas del mismo evento. Una desdicha en toda regla. Es la que le ha tocado a este Sevilla-Betis. Y si no, habría sido otra. No lo duden. No hay buena obra sin suspense. Sin drama por el que llorar para que el desenlace final pueda saborearse desde la heroicidad de la victoria o con un buen pretexto ante la derrota. No hay derbi en Sevilla sin polémica. Es la coartada. Para que no le falte un perejil, esta vez las ausencias o dudas afectan a los actores principales del reparto. Un Sevilla - Betis del que se caen total o parcialmente las figuras más importantes de ambas escuadras.

El escenario del duelo, con todo, no pierde emoción. Y el pronóstico se abre más si cabe. Los de Matías Almeyda se encomiendan al empuje de su estadio en un duelo al que llegan tras caer en el campo del Espanyol (2-1), de donde salieron lesionados muscularmente Rubén Vargas, Januzaj y posteriormente en la resaca del choque Gabriel Suazo para unirse a Nianzou en la enfermería. A Almeyda le cortan de un plumazo toda su banda izquierda. Suazo, además, no tiene recambio en la plantilla, mientras que Vargas era la pieza cara de un ajustadísimo proyecto, el hombre de las dobles figuras, rey en la producción de goles y asistencias.

El Betis, por su parte, agotó todas las vías a su alcance para sortear la sanción a Antony. No lo consiguió. Tras toparse ayer con la negativa del TAD, el juzgado número 10 de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional desestimó la medida cautelarísima solicitada por la entidad bética, impidiendo definitivamente la participación del brasileño contra el Sevilla. Ya se le vio roto por las lágrimas tras el choque ante el Utrecht, durante la entrevista postpartido en televisión, cuatro días y varios recursos después de esa chilena que impactó en el rostro de Joel Roca y que le costó la roja contra el Girona.

El choque europeo del jueves dejó por su parte la carísima factura para los de Pellegrini de las lesiones de Isco y Amrabat en una increíble y desgraciada acción entre ambos que los obligó a salir del campo a los dos minutos de empezar el choque con el Utrecht. El marroquí impactó de forma contundente sobre su compañero cuando intentaba rematar a portería un balón dividido fuera del área que el malagueño trataba de controlar, con tal mala suerte que los dos futbolistas acabaron k.o. y fuera del partido. Isco incluso se marchó sin poder apoyar el pie, encendiendo todas las alarmas. Era su primera titularidad desde la final con el Chelsea, después de varios meses recuperándose de una fractura en su peroné izquierdo. Por fortuna, las pruebas médicas descartaron ayer que ambos futbolistas sufran lesiones óseas, con lo que club, entrenador, protagonistas y afición respiran. Isco, icono de este Betis, no jugará el derbi. Más allá del golpe tremendo, tiene una herida con siete puntos de sutura. En cuanto a Amrabat, lo tiene difícil, aunque no está del todo descartado.

La plaga de bajas en Heliópolis es sensible y también afecta a otras piezas relevantes como Lo Celso, Bellerín y Pau López, todos titulares. Los dos últimos están fuera del derbi. El argentino, que arrastra molestias desde el encuentro contra el Girona, sí mantiene alguna chance de colarse en la convocatoria frente al Sevilla.