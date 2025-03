Derbi Betis - Sevilla: El sexto mejor local contra el tercer mejor visitante de 2025

Un derbi sevillano son un millón de matices que se conjugan a la vez. Betis y Sevilla, Sevilla y Betis vuelven a verse las caras en el partido de la pasión de toda una ciudad que los acoge con sincero estupor y no menos ... entusiasmo. Al fondo, el debate sobre si las directivas de los clubes tras enterrar el hacha de guerra están a la altura de lo que supone como escaparate una cita así, habiendo mediado desde el alcalde hasta los nuevos presidentes de la RFEF y la RFAF, Rafael Louzán y Pedro Curtido, respectivamente. Aunque cuando el árbitro señale el pitido inicial, todo quedará aparcado durante 90 minutos para dar paso a nuevas noticias, nuevos titulares. Nuevas crónicas. También nuevas polémicas, no se obvia, puesto que el derbi es un altavoz que desata todo tipo de estímulos a propios y extraños. El del domingo servirá a su vez para comprobar si se sigue agudizando una tendencia de la que vienen sirviéndose ambos conjuntos: este Betis es uno de los mejores locales del presente curso 2024-25, al tiempo que este Sevilla está siendo de los que mejor compiten fuera de casa, el tercero en su caso si se parte desde principios de año, lo cual convierte en todo lo que pase en el Villamarín en un epicentro de dinámicas que convergerán en plena disputa por esos tres puntos que no son tres, y que nadie se lleve a engaño: valen siempre más. Muchísimo más.

El fútbol se nutre de la estadística pero a medio y sobre todo largo plazo ésta da respuesta a muchos interrogantes. Es lo que viene sucediendo en la presente competición doméstica, a cuya 29ª jornada llegan Betis y Sevilla distanciados en ocho puntos, pero con algunas similitudes que conviene analizar esta semana de derbi. Los verdiblancos ejercen de anfitrión tras la derrota en la primera vuelta acaecida en Nervión (1-0), con aquel tanto obra de Lukebakio, pero llegan con la motivación por las nubes tras asestar el quinto golpe en forma de victoria consecutiva al Leganés en Butarque y a través de una remontada (2-3), con lo cual en su mano está conseguir el sexto triunfo seguido que sólo ha obtenido en su historia en Primera en tres temporadas. Y cuentan con el billete dorado de los cuartos de la Conference League, un plus eminentemente moral. En lo que concierne a lo doméstico, han hecho de Heliópolis esta campaña los de Pellegrini un rascacielos difícil de conquistar, teniendo en cuenta que en una hipotética clasificación como local por puntos, se mantendría en la sexta posición que ahora ostenta en la general, tan sólo por debajo de cinco clubes que engloban un mayor rendimiento cuando actúan en sus distintos feudos (Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic, Celta y Barcelona). Tras ellos va siempre el Betis. El Betis Como local, el Betis ha demostrado estar entre los seis mejores equipos de LaLiga en todo el curso, misma posición, la sexta, que exhibe tras el triunfo ante el Leganés (2-3) Con 26 puntos de 42 posibles, al haber jugado 14 jornadas ligueras hasta la fecha en el Villamarín, es el cuadro bético uno de los que registra mejores números en este apartado, por encima de Osasuna, Espanyol, Mallorca, Valencia, Villarreal, Rayo y Real Sociedad, que lo siguen. En total, a las puertas del derbi, han sido siete triunfos, cinco empates y dos los equipos que han logrado salir del Villamarín con todo el botín. Aunque no sea su rol este derbi, como visitante el Betis es el cuarto mejor clasificado si nos atenemos a lo disputado en 2025. No sólo importa por supuesto la cantidad de victorias cosechadas, sino la calidad de las mismas, puesto que no hay que olvidar triunfos verdaderamente meritorios como local como los que se firmó frente a un anulado Real Madrid (2-1), aquella brillante goleada a la Real Sociedad (3-0) o aquel triunfo por la mínima ante un Atlético candidato al título (1-0) en un duelo que explica y mucho la mejoría del Betis que sobrevino y tomó forma en el nuevo anuario. Los empates ante el Barcelona en diciembre (2-2) o el Athletic en febrero (2-2), los dos rubricados en Sevilla, otorgan más pistas sobre la dificultad que tienen los grandes adversarios del campeonato en sumar de tres en el Villamarín, algo que en la edición que nos incumbe tan sólo han conseguido Mallorca, ya en septiembre (1-2), y Alavés (1-3), en enero. Más de dos meses lleva el Betis sin perder en LaLiga cuando juega al final de la Palmera. Mejores equipos en casa en 2025 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 20º R. Madrid Barça Valencia Athletic Espanyol R. Sociedad Las Palmas Betis Celta 13 12 12 12 11 10 9 2 9 puntos puntos puntos puntos puntos puntos puntos puntos puntos Mejores equipos a domicilio en 2025 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 20º Getafe Barça Athletic R. Madrid Villarreal Celta Valladolid Sevilla Betis 15 13 11 9 8 7 7 6 0 puntos puntos puntos puntos puntos puntos puntos puntos puntos Fuente: LaLiga / Gráfico: A. Montes / ABC SEVILLA Mejores equipos en casa en 2025 R. Madrid 1º 13 puntos Barça 2º 12 puntos Celta 3º 12 puntos Valencia 4º 12 puntos Athletic 5º 11 puntos Betis 6º 10 puntos Espanyol 7º 9 puntos R. Sociedad 8º 9 puntos Las Palmas 20º 2 puntos Mejores equipos a domicilio en 2025 Getafe 1º 15 puntos Barça 2º 13 puntos Sevilla 3º 11 puntos Betis 4º 9 puntos Athletic 5º 8 puntos Real Madrid 6º 7 puntos Villarreal 7º 7 puntos Celta 8º 6 puntos Valladolid 20º 0 puntos Fuente: LaLiga / Gráfico: A. Montes / ABC SEVILLA El Sevilla busca en el Villamarín su cuarto triunfo lejos de Nervión esta temporada Una cifra ésta que el Sevilla anda plenamente dispuesto a cortar de raíz. Los de Nervión se marcharon al parón liguero con una derrota a manos del Athletic (0-1) que no afecta a su altísimo rendimiento lejos del Ramón Sánchez-Pizjuán, siendo el tercer mejor contendiente cuando actúa a domicilio en lo que llevamos de 2025. Agua y aceite se dan cita pues en la capital andaluza. Si bien su papel dentro de su coliseo tiende a ser más que mejorable en el balance global, los de García Pimienta presumen de ser el séptimo equipo mejor clasificado en una hipotética clasificación por puntos conseguidos como visitantes en todo el curso. Hay que recordar que los números a diferencia de la jornada regular no son iguales para todos, pero en el caso del club blanquirrojo queda probado fehacientemente que son 17 de 42 los puntos obtenidos en 14 compromisos que se han celebrado lejos de la capital de Andalucía, repartidos entre cuatro triunfos y cinco empates, más allá de otras cinco derrotas que constan en el haber de Nervión. El Sevilla Junto al Barcelona, el Sevilla de García Pimienta es el único equipo del presente curso 2024-25 que no ha perdido un partido liguero como visitante Betis, Atlético de Madrid, Athletic, Villarreal, Real Madrid y Barcelona son en orden ascendente los clubes que sólo mejoran las cifras del Sevilla como visitante en LaLiga 2024-25 antes de que llegue la hora del gran derbi. Ningún sevillista pasa por alto a estas alturas la importante victoria sellada en San Sebastián ante la Real (0-1), o la ocurrida en Pucela, cuando los de García Pimienta pasaron por encima del Valladolid en la más abultada de cuantas se cuentan (0-4). Getafe, Rayo, Mallorca, Real Sociedad y Girona compiten peor a domicilio que el cuadro sevillista, todos con peores datos. Otro de esos choques de buen recuerdo para los blanquirrojos fue el triunfo en Montilivi ante el Girona (1-2), que se unen a otra victoria más distanciada en el tiempo como fue la del Espanyol ya en octubre (0-2). Números que se unen a igualadas en plazas nada sencillas como la de Vallecas (1-1) o el Coliseum Alfonso Pérez (0-0), que han contribuido a paliar el efecto de algunas derrotas y a mejorar si cabe la consecuencia de otras victorias. Como tercer clasificado, son once los puntos que se le cuentan en una teórica tabla desde que comenzó el nuevo año tras la disputa de cinco partidos como visitante: tres victorias y dos empates, siendo de los dos únicos equipos que aún no ha perdido un partido fuera de casa en liga en 2025: los otros son el Barcelona, líder de Primera; y el Getafe, el mejor en esta cuestión. En lo que concierne a sus últimas visitas domésticas al Villamarín, el Sevilla no pierde desde la 2018-19 (1-0), habiendo o bien vencido o igualado todos los derbis sevillanos celebrados hasta el curso 2005-06 (2-1), lo que demuestra que tomando los últimos quince derbis ligueros disputados en Heliópolis, cinco se cuentan como triunfos sevillistas y nueve como empates.

