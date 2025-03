Derbi Betis - Sevilla, en directo: resumen, goles y minuto a minuto del partido de LaLiga EA Sports 2024-2025

Llega el segundo derbi sevillano de la temporada 2024/25. Real Betis y Sevilla FC se enfrentan este domingo, a partir de las 21.00 horas, con motivo de la 29ª jornada de LaLiga. Un encuentro siempre especial, para que el además los aficionados han debido aguardar más días por el anterior parón de selecciones. Será Busquets Ferrer el encargado de impartir justicia esta noche sobre el césped del Benito Villamarín.

Llegan los verdiblancos en un gran estado de forma a este derbi, avalados por sus últimos resultados. Y es que los de Heliópolis han registrado siete victorias en sus últimos nueve partidos, contando LaLiga y la Conference League (también, un empate a dos ante el Vitória y una derrota 0-1 ante el Gent). Por su parte, los nervionenses llegan a este choque ante el eterno rival tras caer en la pasada jornada ante el Athletic (0-1); antes, enlazaron cuatro partidos sin caer derrotados (0-4 en Valladolid, 1-1 ante el Mallorca, 1-1 ante el Rayo Vallecano y 0-1 frente a la Real Sociedad).

En un derbi no hay favoritos

A pesar de que el Betis llega en un mejor momento a este partido que el Sevilla, como suele decirse, no hay favoritos en este tipo de choques; así lo han expresado diferentes protagonistas de ambos conjuntos en la previa de este derbi. Para el mismo, Pellegrini suma como novedades en la convocatoria a Johnny Cardoso y a Lo Celso, aunque pierde a Abde, quien se une en la enfermería a Marc Roca. En cuanto al Sevilla, García Pimienta no podrá contar con el lesionado Nianzou ni con los sancionados Sow y Agoumé.

En total, el Betis ha recibido al Sevilla en 69 ocasiones en competición oficial, contando todos los torneos y categorías; el bagaje de estos derbis en los que los verdiblancos han actuado como locales es de 24 victorias béticas, otros 24 triunfos sevillistas y 21 empates. A modo de precedente, el derbi Betis - Sevilla de la pasada campaña terminó con un marcador de 1-1, con Isco y Kike Salas como goleadores.