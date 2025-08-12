Deossa sigue al margen en un entrenamiento del Betis con Diego Llorente, Altimira y Losada

El Betis ha regresado este martes a los entrenamientos en la ciudad deportiva Luis del Sol, en la primera sesión sin Isco, tras la grave lesión sufrida el pasado sábado. Además, del malagueño tampoco se han ejercitado con el equipo Nelson Deossa, Ez Abde y Marc Roca, que continúan con sus respectivas recuperaciones, y Borja Iglesias y Nobel Mendy, que ultiman sus traspasos al Celta y el Glasgow Rangers, respectivamente.

Sí se han ejercitado con el resto de compañeros Sergi Altimira, que fue baja el sábado en La Rosaleda por un golpe que le produjo molestias en un gemelo, Iker Losada, que abandonó el partido con dolor en el tobillo tras recibir una fuerte entrada, y Diego Llorente, quien ya la semana pasada se incorporó parcialmente al trabajo con el equipo en Marbella y que esta semana tiene previsto incrementar las cargas de trabajo para ir afinando su puesta a punto.

Entre las ausencias destaca la de Deossa, quien ya en su presentación del lunes apuntó a esas molestias que le han impedido ejercitarse hasta ahora con el grupo. El centrocampista colombiano sigue un plan especial de trabajo desde su llegada al Betis, después de que ese contratiempo que sufrió en Monterrey mermara su estado físico. «Ojalá Dios permita que pueda estar para el lunes, aún no lo sé. Estoy en la fase final de mi recuperación», expuso Deossa durante su puesta de largo como jugador verdiblanco.

Abde y Marc Roca, por su parte, continúan con el plan establecido tras esas molestias que les ha impedido entrenarse con el equipo hasta el momento en esta pretemporada. Tras las buenas sensaciones de ambos la pasada semana, la idea es que en ésta incrementen las cargas y que incluso comiencen a realizar trabajo de campo, lo que irá marcando la evolución.

