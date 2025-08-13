Deossa sigue sin entrenarse con el Betis

El Real Betis se ha ejercitado este miércoles en la ciudad deportiva Luis del Sol preparando el duelo del próximo lunes 18 ante el Elche con el que arrancará la temporada 2025-26 en LaLiga EA Sports. El conjunto dirigido por Manuel Pellegrini ha tenido sesión de vídeo a primera hora y cuando ha saltado al césped lo ha hecho sin cuatro de sus integrantes. Nelson Deossa sigue trabajando en su plan especial, mientras que Abde y Llorente se ejercitan aparte para recupararse de sus lesiones e Isco está inmovilizado estas semanas tras la fractura sufrida el pasado sábado en Málaga. Todos apuntan a ser bajas ante el Elche.

Mientras, sí han trabajado con normalidad en el arranque de la sesión tanto Diego Llorente como Altimira y Losada. Los tres estuvieron el martes en el entrenamiento y acumulan trabajo para estar a disposición de Pellegrini. El central evoluciona positivamente y cada vez asume más cargas, mientras que Altimira no estuvo en Málaga por precaución y se entrena con un vistoso vendaje en su gemelo derecho y Losada salió de La Rosaleda con molestias en el tobillo que ya están superadas.

No estuvo ya en la ciudad deportiva Fran Vieites, quien en la jornada del martes concretó su rescisión para poder ser agente libre y marcharse a otro club liberando así espacio para la inscripción de Pau López en LaLiga.

Sí participaron varios jugadores del Betis Deportivo que están en la dinámica del primer equipo como Ortiz, Pablo García, Mawuli, Dani Pérez y Miguel Cuevas.

