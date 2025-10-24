Deossa jugó en Genk aquejado de una conjuntivitis

No fue en Genk el regreso deseado de Nelson Deossa con el Betis. El futbolista colombiano, que no se enfundaba la elástica que luce el escudo de las trece barras desde la visita al campo del Levante del pasado 14 ... de septiembre, volvió a ser titular en el encuentro de la tercera jornada de la fase de liga de la Europa League ante el conjunto belga. Hizo pareja con Sergi Altimira en un doble pivote en el centro del campo que en labores defensivas sí estuvo correcto, pero que a la hora de crear juego no encontró la profundidad, las líneas de pase o las conducciones necesarias para hacer daño ante la portería rival.

Deossa tuvo muchas fases del partido en las que apenas se le vio. De hecho hubo algún momento en el que, viendo el encuentro, podía preguntarse si el colombiano seguía sobre el césped del Cegeka Arena de Genk. Trató de conectar algún pase peligroso. Pero no fue su día. Pellegrini lo sustituyó a la hora de partido por Pablo Fornals.

A ello hay que añadir una molestia que confesó el técnico chileno cuando se le preguntó por el regreso del de Marmato en la rueda de prensa posterior al partido: jugó aquejado de una conjuntivitis: «Nelson viene recién reapareciendo, con poco fútbol tras una lesión larga de tobillo. Además, andaba con una conjuntivitis un poco molesta. De a poco va a ir entregándonos todo lo que tiene con su capacidad física y creativa. No estuvo creativo hoy día pero va a seguir mejorando de aquí en adelante«.

El caso es que el pivote fichado este verano procedente del Rayados de Monterrey tras su participación en el Mundial de Clubes dio un paso al frente pese a este problema ocular y quiso estar a disposición de Pellegrini para el partido, como así ocurrió. Ahora, una vez superados definitivamente los problemas en el tobillo, debe ir cogiendo ritmo de entrenamientos y, sobre todo, de partidos para que pueda ir acercándose poco a poco al nivel mostrado en el fútbol mexicano y que llevó al Betis a hacer una importante apuesta económica para hacerse con sus servicios.