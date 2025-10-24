Suscríbete a
+Palmera

Europa League

Deossa jugó en Genk aquejado de una conjuntivitis

El colombiano quiso estar a disposición de un Pellegrini que al término del partido informó de que «andaba con una conjuntivitis un poco molesta»

Genk - Betis, las notas de los jugadores: sin GPS para encontrar la portería

Deossa y Kayembe, durante el Genk - Betis de la Europa League
Deossa y Kayembe, durante el Genk - Betis de la Europa League EFE
Jesús Sevillano

Jesús Sevillano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

No fue en Genk el regreso deseado de Nelson Deossa con el Betis. El futbolista colombiano, que no se enfundaba la elástica que luce el escudo de las trece barras desde la visita al campo del Levante del pasado 14 ... de septiembre, volvió a ser titular en el encuentro de la tercera jornada de la fase de liga de la Europa League ante el conjunto belga. Hizo pareja con Sergi Altimira en un doble pivote en el centro del campo que en labores defensivas sí estuvo correcto, pero que a la hora de crear juego no encontró la profundidad, las líneas de pase o las conducciones necesarias para hacer daño ante la portería rival.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app