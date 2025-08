Deossa: «Canales me dijo que venir al Betis era muy buena elección para mí y para mi carrera»

Nelson Deossa acumula sus primeras 24 horas como nuevo jugador del Real Betis, un primer día frenético para el colombiano porque, después de llegar el domingo por la mañana a Sevilla, el lunes completó el reconocimiento médico, ya se ejercitó en solitario en la ciudad deportiva Luis del Sol y tuvo la oportunidad de conocer a sus nuevos compañeros y al cuerpo técnico encabezado por Manuel Pellegrini, y por la tarde formó parte de la expedición que desde hoy se ejercita en Marbella en la última parada de la pretemporada 25-26 del primer equipo bético.

El Betis publicó un vídeo del primer día del ya exjugador del Rayados de Monterrey y los aficionados ya lo pueden escuchar como nuevo futbolista heliopolitano: «Feliz de estar acá, es un sueño cumplido poder estar en Europa y espero hacer las cosas de la mejor manera», expresa.

Como no podía ser de otra forma, el Cucho Hernández, compatriota de Deossa, está haciendo de cicerone del centrocampista: «Sí, el 'Cuchito', lo conocí en la selección, es muy buena persona. Ahora lo tendré de compañero y espero poder conseguir muchas cosas con el club. Me dijo que el Betis es un gran club y espero poder comprobarlo en primera persona».

También tuvo el centrocampista colombiano palabras de cariño para Sergio Canales, uno de los compañeros que tuvo en el Rayados de Monterrey que le habló de lo positivo que podía ser para él dar el salto a Europa y a un equipo como el Betis. «Canales me manifestó mucho sobre el equipo, me dijo que era una muy buena elección para mí y para mi carrera, creo que eso también me dio fuerza para venir para acá», dijo.

En las imágenes publicadas por el Betis también se puede ver la bienvenida que le da Isco a Deossa. En la conversación, el colombiano le dice al capitán que tiene «ganas de venir a aportar y seguir creciendo», a lo que el de Arroyo de la Miel le contesta que «aquí vas a ser muy feliz, ya verás».