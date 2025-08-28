Debut con detalles de Dani Pérez con el Betis en Primera división

La convocatoria del Betis para el partido de este jueves ante el Celta tuvo acento canterano. El entrenador verdiblanco, Manuel Pellegrini, contó con varios futbolistas procedentes de los escalafones inferiores y entre ellos se encontraba Dani Pérez. El centrocampista fue nombre propio en Balaídos ya que tuvo la oportunidad de debutar en Primera división.

Jornada especial para el futbolista sevillano. Cuando se acercaba el minuto 90 del encuentro, Pellegrini decidió sustituir a Lo Celso y dar paso a Dani Pérez. En el tiempo de prolongación, el canterano verdiblanco participó en un par de acciones de ataque dejando detalles en la circulación de balón. Minutos con significado para Dani Pérez, habitual en las alineaciones de los últimos tiempos del Betis Deportivo y que ya había tenido la oportunidad de debutar de manera oficial con el primer equipo.

Ocurrió en noviembre de 2022, en la fase de grupos de la Europa League. Dani Pérez sustituyó a Willian José en el transcurso del segundo tiempo del Betis - HJK Helsinki (3-0). Casi un año después, el centrocampista canterano sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha que le llevó al quirófano. Y en octubre de 2024, Dani Pérez tuvo de nuevo la oportunidad en clave continental. Tuvo la última media hora al sustituir en el segundo tiempo a Juanmi en el Legia Varsovia-Betis (1-0) en la fase de liga de la Conference. Y en febrero de 2025 también jugó con el equipo verdiblanco en competición continental, concretamente en los últimos minutos del Betis-Gent (0-1).

Dani Pérez, que en julio cunplió 20 años, participó en el encuentro de este jueves en Balaídos al igual que el también canterano Pablo García. El atacante sustituyó al poco de comenzar el segundo tiempo al lesionado Aitor. Ayudó en tareas defensivas y buscó las llegadas al área contraria desde el costado derecho verdiblanco.