El Betis iniciará el diálogo con el agente de Pellegrini para la renovación

Tanto los dirigentes del Real Betis como Manuel Pellegrini habían apuntado a la finalización de la temporada 2024-25 como el momento para entablar el diálogo de cara a organizar el futuro deportivo de la entidad. «Con Manuel hay una relación muy cercana, ... de respeto y confianza. Hablamos de sentarnos cuando termine la temporada, y como siempre, en cinco o diez minutos sabremos qué hacer», señalaba hace un mes Ángel Haro, presidente verdiblanco. En la misma línea se expresaba el propio técnico chileno, centrado en los retos que el equipo tenía pendiente en el recién finalizado tramo decisivo del curso. Llegó este momento y en Breslavia se abrió el diálogo. El vuelo de regreso de Polonia albergó silencios y conversaciones en privado en la zona de primera clase, exclusiva para el primer equipo. Había mucho que analizar sobre una temporada que tuvo su irregularidad hasta que el conjunto verdiblanco tomó una línea espectacular tras el mercado de enero y se clasificó para competiciones europeas por quinta temporada consecutiva y alcanzó su primera final continental, hitos para la historia. El contrato de Pellegrini está en vigor hasta 2026 pero en el club tienen claro que ahora sí es el momento para negociar con su agente y formalizar un planteamiento de cara a que esa vinculación se prolongue hasta 2027 ó 2028. Lo que también dejan claro que si se produce la renovación no será de forma inmediata sino que hay aún un tiempo para que se cierre este asunto y no habrá prisa para afrontarlo.

El propio representante de Pellegrini había contactado con los dirigentes béticos semanas atrás buscando un entendimiento que la entidad ha preferido dejar para estas fechas. El técnico inició ayer sus vacaciones pero estará informado al minuto de todo lo que suceda, tanto en la negociación que afecta a su contrato como en los detalles concernientes a la planificación de la plantilla para la 2025-26, donde se busca dar otro paso más para hacer más posible el objetivo de entrar en la Liga de Campeones o ganar un título, ya sea la Copa del Rey o la Europa League, con la que hay fijación en el club, vistos los comentarios expresados en Polonia ya mirando a esta competición. La idea con Pellegrini es que amplíe su contrato hasta 2027 como mínimo pero en el diálogo se abordará la posibilidad de que sea hasta 2028 de forma directa o bien incluyendo alguna cláusula específica. En todo caso no se quiere afrontar una temporada considerando que puede ser la última del técnico en la entidad por el perjuicio que eso puede conllevar en el apartado deportivo.

Pellegrini ya renovó en dos ocasiones anteriores con el Betis. Su primer contrato en Heliópolis se hizo oficial en julio de 2020 y entonces señalaba el chileno que sus ciclos ideales eran de tres temporadas, dado que firmó hasta 2023. En la primera metió al equipo en Europa y en la segunda ya ganó la Copa del Rey. Antes de ese título, en diciembre de 2021, el club ató a su técnico hasta 2025 viendo su excelente línea. Luego en 2023, con un mercado agitado por ofertas de Arabia Saudí, los dirigentes verdiblancos formalizaron con Pellegrini el contrato vigente que tiene como fecha final junio de 2026. De esta forma estamos ante el momento en el que menos tiempo de vinculación tiene el preparador por delante. Y eso lo quieren cambiar las partes para dotar de seguridad al proceso. En todo caso, Pellegrini tiene una cláusula de rescisión de ocho millones de euros que le protege tanto al club como al propio entrenador en caso de despido, dado que la indemnización es similar. No se hallan las partes en este contexto, dado que se han comunicado con la idea de seguir juntos y sin mostrar injerencias externas o deseos de anticipar la finalización. De hecho, el chileno no es hombre de concluir sus contratos antes de tiempo, como ha repetido en innumerables ocasiones en sus declaraciones.

Lo cierto es que existe buena relación personal entre Ángel Haro y José Miguel López Catalán como responsables del consejo de administración del club con Pellegrini. Y Manu Fajardo, director deportivo, también ha buscado cercanía con el entrenador como sucedía con sus antecesores Antonio Cordón y Ramón Planes. Pesa, como no puede ser de otra manera, la ascendencia que tiene Pellegrini en la afición verdiblanca por sus éxitos y su mensaje. Su nombre está asociado a récords en la entidad y la idea del consejo es ampliar este ciclo para que sea el mejor de la más que centenaria historia verdiblanca.

Sí hay asuntos de funcionamiento que las partes quieren tratar para que mejoren en las próximas campañas y de los que ya se ha empezado a conversar de forma interna: el exceso de lesiones, la preparación de los porteros y la apuesta por la cantera. Son tres aspectos que se considera claves para dar un paso adelante. También el técnico tiene sus exigencias en su permanente presión al club para que haga apuestas económicas más contundentes de cara a poder elevar el nivel de los objetivos. Si el Betis quiere clasificarse para Champions ha de traer a más futbolistas tipo Antony. Eso sí, los dos movimientos ya cerrados para la 2025-26 han sido consensuados con el chileno. Tanto la llegada de Álvaro Valles como la adquisición de Natan están validadas por el preparador.

«Me queda un año más de contrato que normalmente he tratado de cumplir todos mis contratos en mi carrera y lo he hecho en casi todas partes. Han sido cinco años de mucha satisfacción pero hay que tener claros los objetivos de futuro, la hinchada quiere seguir creciendo y en la medida que se pueda hacer eso estoy muy feliz en Sevilla. Por ahora no tenemos ninguna conversación, nos queda un año, no sé si es el momento. En algún momento si hay intención conversaremos para ver los objetivos futuros del club. En los cinco años acá he tenido ofertas económicas muy importantes y de diferentes partes. Me gusta cumplir los contratos porque lo considero una palabra. Mi intención es cumplir el contrato», dijo Pellegrini hace meses sobre su situación y ahora el club plantea que sea a más largo plazo la relación sentando estas bases ya planteadas.