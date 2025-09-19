Real Betis - Real Sociedad: El Betis quiere arrancar para no detenerse más

La Cartuja se abre de nuevo para ver si el Betis arranca y mantiene una velocidad sostenida hacia los puestos altos de la clasificación, donde quiere y le corresponde estar en una temporada marcada de nuevo por la ambición y por la apuesta económica. ... Viernes por la noche y la llegada de un rival directo de todos estos años como la Real Sociedad en el día del retorno de Antony a casa y de la recuperación de varios elementos que pueden darle al equipo ese punto competitivo que aún no acaba de encontrar en este inicio de temporada, con seis puntos de quince cosechados dejando sensaciones irregulares bien resumidas en el último choque ante el Levante: un inicio pésimo y una reacción positiva. Un partido que ya se vio otras veces con este equipo (Espanyol, Getafe) pero que no pudo culminarse con el triunfo esperado. Puntos que se quedan atrás, que no suben a su casillero y que son los que marcarán la diferencia entre la Champions, el sueño que cada vez es más meta, y la Europa League, el objetivo habitual y ya casi esperado por habitual. Por lo pronto ha de salir de esa zona media y empezar a compaginar con acierto el calendario con las obligaciones europeas que comienzan el miércoles con la visita del Forest.

La rotación, que siempre llevó a los puertos más prósperos y lejanos al Betis de Pellegrini, es la tecla que a partir de ahora ha de tocar el técnico chileno para superar los obstáculos de estas semanas. El regreso de Llorente, Marc Roca o Abde y la llegada de Amrabat y Antony eleva el nivel del equipo para evitar la presencia de otros futbolistas con los que se debe contar menos por nivel y buscando que el plantel no se resienta con las ausencias y crezca dando rendimiento alto durante cada minuto de cada partido. Al cerrar tarde su plantilla y tener varios jugadores importantes de baja, entre los que sigue Isco (más Aitor, Deossa y Ricardo para este encuentro), los verdiblancos están en ese proceso de encontrarse a sí mismos dentro de los pilares que ya tiene de años anteriores pero también buscando integrar a los nuevos y salvar, al mismo tiempo, las complicaciones de cada semana.

En ese sentido habrá varios cambios con respecto a la formación que saltó ante el Levante y que tan poca fiabilidad ofreció en el arranque de ese encuentro, decepcionando a todos con aquella puesta en escena y poniendo muy difícil la conquista del triunfo. Pero cuando se piensa en el calendario y con Europa el miércoles, Pellegrini siempre deja claro que LaLiga está por delante. «Nuestra obligación es sacar el mejor once que creemos que va a ganar a la Real Sociedad. Europa es una competición que los jueves afecta a los domingos, sobre todo cuando hay viajes. El objetivo es exactamente igual al año pasado, clasificar para la ronda siguiente. Si es entre los ocho primeros, fenomenal. Si tenemos que jugar dos partidos más no hay problema. No vamos a dejar de lado una competición, y mucho menos LaLiga, por pensar solamente una clasificación en Europa«, así volvió a señalarlo.

Así, el chileno ha ensayado con un once que deja a las claras su apuesta por la competición de la regularidad, donde quiere alcanzar las metas principales. Pau López, ya recuperado, por delante de Álvaro Valles con la idea de que el rinconero sea el meta de la Europa League como ya había mostrado desde el inicio liguero. Con Bellerín en la derecha y Junior en la izquierda, la apuesta es por ubicar a Llorente de central junto a Natan. Es el retorno del madrileño a la titularidad con el respaldo de Bartra, que ha podido ejercitarse menos esta semana, y Valentín en el banquillo. Los dos zurdos no convencieron como pareja en Valencia. Luego la jerarquía de Amrabat le quita el puesto a Altimira y sigue Fornals como uno de los líderes del chileno sobre el campo. La línea de tres por delante que, esto sí, es fija con Antony, Lo Celso y Abde, que ya le gana la partida a Riquelme nada más llegar. El brasileño protagonizará un momento muy especial con su retorno y con una ovación segura por parte de la grada. Arriba lo normal con Cucho de referencia y Bakambu sumando luego minutos para aparecer de titular contra el Forest. Es lo que ha ensayado y lo que tiene lógica. Así es como suele actuar el Pellegrini de siempre y no se espera que cambie ahora con 72 años recién cumplidos.

Alineaciones probables Real Betis Pau López; Bellerín; Llorente, Natan, Junior; Amrabat, Fornals; Antony, Lo Celso, Abde; y Cucho Hernández.

Pau López; Bellerín; Llorente, Natan, Junior; Amrabat, Fornals; Antony, Lo Celso, Abde; y Cucho Hernández. Real Sociedad Remiro; Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car, Aihen; Gorrotxategi, Marín, Carlos Soler; Kubo, Barrenetxea y Oyarzabal.

Remiro; Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car, Aihen; Gorrotxategi, Marín, Carlos Soler; Kubo, Barrenetxea y Oyarzabal. Árbitro Mateo Busquets Ferrer (Comité Balear).

Mateo Busquets Ferrer (Comité Balear). Estadio La Cartuja (21.00 / DAZN).

En cuanto a la Real Sociedad, que aterriza con el buen sabor de boca del recuerdo del título de Copa del Rey que obtuvo en la Cartuja en 2021, justo en la pandemia y con las gradas vacías que dejó en el recuerdo aquella celebración de Imanol cantando y con la bufanda. El equipo ahora de Sergio Francisco ha dado un paso atrás en sus aspiraciones después de quedarse fuera de Europa y perder potencial competitivo con la sangría de jugadores en los últimos años con ventas millonarias (Zubimendi, Mikel Merino, Le Normand, Isak). Su inicio liguero no ha sido bueno porque no ha conseguido ni siquiera ganar en cuatro partidos, con un balance de dos empates y dos derrotas. Oskarsson y Yangel Herrera son bajas por lesión. Brais Méndez ya está disponible, aunque con máscara protectora.

En definitiva, un Betis que quiere ver cómo su maquinaria empieza a funcionar y a sumar puntos para su causa ante una Cartuja a favor con miles de gargantas sedientas de aplaudir a Antony y de celebrar los goles de un triunfo que no debe hacerse esperar. Ganarle al Alavés sí cumplió con lo esperado pero los empates ante el Elche o Levante y la derrota con el Athletic han dejado peor sabor de boca. Pitará Busquets Ferrer, uno de los árbitros jóvenes con mejor nivel de la categoría y que el año pasado destacó sobremanera. Entonces pitó el derbi del Villamarín. Deja jugar y es dialogante pero acepta pocas correcciones del VAR.