Suscríbete a
+Palmera

Real Betis - Real Sociedad: El Betis quiere arrancar para no detenerse más

Los verdiblancos reciben a la Real Sociedad en la Cartuja con ganas de sostener una línea positiva que le lleve a la zona alta

Pau López, Llorente, Amrabat y Abde apuntan a la titularidad en el duelo de esta noche

Dónde ver Real Betis - Real Sociedad: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga EA Sports 2025-2026

Riquelme, Llorente, Altimira, Ortiz, Lo Celso, Abde y Antony, durante el entrenamiento del Betis
Riquelme, Llorente, Altimira, Ortiz, Lo Celso, Abde y Antony, durante el entrenamiento del Betis juan flores
Mateo González

Mateo González

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Cartuja se abre de nuevo para ver si el Betis arranca y mantiene una velocidad sostenida hacia los puestos altos de la clasificación, donde quiere y le corresponde estar en una temporada marcada de nuevo por la ambición y por la apuesta económica. ... Viernes por la noche y la llegada de un rival directo de todos estos años como la Real Sociedad en el día del retorno de Antony a casa y de la recuperación de varios elementos que pueden darle al equipo ese punto competitivo que aún no acaba de encontrar en este inicio de temporada, con seis puntos de quince cosechados dejando sensaciones irregulares bien resumidas en el último choque ante el Levante: un inicio pésimo y una reacción positiva. Un partido que ya se vio otras veces con este equipo (Espanyol, Getafe) pero que no pudo culminarse con el triunfo esperado. Puntos que se quedan atrás, que no suben a su casillero y que son los que marcarán la diferencia entre la Champions, el sueño que cada vez es más meta, y la Europa League, el objetivo habitual y ya casi esperado por habitual. Por lo pronto ha de salir de esa zona media y empezar a compaginar con acierto el calendario con las obligaciones europeas que comienzan el miércoles con la visita del Forest.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app