La curiosa estadística sobre empates a uno que comparten el Celta y el Betis

Avanza el campeonato liguero 25-26 de Primera división. Los equipos van engrasando sus maquinarias, desarrollando el juego que que quieren sus entrenadores y consiguiendo los resultados que buenamente pueden, dado que el fútbol también tiene como componente el rendmiento y el fútbol que practiquen ... los equipos rivales. El Betis se está colocando en este arranque liguero en su lucha de las últimas temporadas: Europa. De hecho, en estos momentos está mirando a la cara a equipos Champions, como el Villarreal, ante el que empató el sábado en el duelo de la novena jornada, y el Atlético de Madrid, precisamente el equipo que visitará la Cartuja el próximo lunes para cerrar la décima jornada liguera del curso.

A otros equipos le está costando más, como por ejemplo al Celta, que en la presente temporada también está jugando la fase de liga de la Europa League. En LaLiga, los de Claudio Giráldez no terminan de arrancar. Son el único equipo que no conoce la victoria, puesto que en nueve encuentros disputados ha firmado siete empates y dos derrotas.

Es precisamente en los empates a uno en lo que comparten el Celta y el Betis una curiosa estadística. Y es que son los equipos de LaLiga que más resultados de 1 a 1 han acumulado en la historia del campeonato español en las nueve primeras jornadas del campeonato.

El conjunto gallego firma sus siete empates por ese mismo marcador, a uno, en este arranque de LaLiga y es el primer equipo de toda la trayectoria de LaLiga española que comienza con siete empates a uno en los primeros nueve partidos de un curso. Le sigue precisamente el Real Betis, que en la temporada 2004-05, histórica para el club heliopolitano puesto que acabó con la clasificación para la Champions League y el título de la Copa del Rey ganado al Osasuna en el Vicente Calderón de Madrid, empezó con cinco empates a uno en nueve duelos ligueros jugados.

En la presente campaña, los de Pellegrini firman empates a uno en sus visitas al Elche y precisamente ante el Celta, y también a dos en el campo del Levante y en la última salida a Villarreal. El resto de resultados son cuatro victorias, tres en casa y una fuera, y una derrota, como local ante el Athletic Club. El equipo vigués firma sus empates a uno ante el Mallorca, el ya referido contra el Betis, en casa ante el Villarreal y el Girona, en su visita a Vallecas, en Balaídos contra el Atlético de Madrid y las últimas tablas ante la Real Sociedad.