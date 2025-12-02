La curiosa charla entre Pablo García y Munuera Montero: «¿Me has llamado Juan? Me llamo José Luis»

La gran cantidad de cámaras que en un partido como El Gran Derbi entre el Sevilla FC y el Real Betis apuntan al terreno de juego siempre implica que haya imágenes de todo tipo. Algunas para la polémica, como el comportamiento y la explicación del ... árbitro, José Luis Munuera Montero, durante la suspensión temporal del duelo por el lanzamiento de objetos al terreno de juego desde el Gol Norte del Sánchez-Pizjuán o las conversaciones que el trencilla principal tuvo con distintos futbolistas durante el desarrollo del partido.

Una la tuvo con Pablo García, la gran novedad de Manuel Pellegrini en el once titular del duelo de máxima rivalidad. Y es que el joven canterano bético estuvo muy dialogante en su primer derbi sevillano sobre el terreno de juego como jugador verdiblanco.

Las imágenes las ha publicado el programa 'El Día Después', de Movistar+, y en un primer momento se puede ver cómo Pablo García empieza a llamar al árbitro «Juan, Juan, Juan», creyendo que es su nombre de pila. Y en una segunda secuencia, en una protesta del extremo de Alcosa hacia el colegiado por una falta que él mismo comete, vuelve a dirigirse al árbitro por «Juan», a lo que ya Munuera Montero le contesta «¿me has llamado Juan? Me llamo José Luis».

Y es que Pablo García debió confundirse con Juan Martínez Munuera, que no tiene ningún parentesco familiar con Munuera Montero y que además pertenece a un comité arbitral distinto. Fue sin duda una de las curiosas imágenes de una jornada con una alta carga de pasión, emoción y también mucha tensión.