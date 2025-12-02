Suscríbete a
+Palmera

El Gran Derbi

La curiosa charla entre Pablo García y Munuera Montero: «¿Me has llamado Juan? Me llamo José Luis»

El canterano bético debió confundir al colegiado jiennense con Juan Martínez Munuera y en mitad de una protesta del de Alcosa se produjo la amistosa conversación

La imagen de la piña del Betis: Haro, Catalán y los dirigentes celebraron la victoria en el derbi con los jugadores en el vestuario

Imagen de la charla entre Pablo García y Munuera Montero durante el Sevilla - Betis del domingo
Imagen de la charla entre Pablo García y Munuera Montero durante el Sevilla - Betis del domingo @ElDiaDespues
Jesús Sevillano

Jesús Sevillano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La gran cantidad de cámaras que en un partido como El Gran Derbi entre el Sevilla FC y el Real Betis apuntan al terreno de juego siempre implica que haya imágenes de todo tipo. Algunas para la polémica, como el comportamiento y la explicación del ... árbitro, José Luis Munuera Montero, durante la suspensión temporal del duelo por el lanzamiento de objetos al terreno de juego desde el Gol Norte del Sánchez-Pizjuán o las conversaciones que el trencilla principal tuvo con distintos futbolistas durante el desarrollo del partido.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app