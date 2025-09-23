La cuenta del Betis en inglés reacciona al Balón de Oro y se acuerda de Vinicius

El mensaje de la cuenta del Betis en inglés al anuncio oficial de Dembelé como Balón de Oro

Este lunes se celebró la gala del Balón de Oro en el Théâtre du Châtelet de París, en la que se hizo entrega a Ousmane Dembelé el trofeo a mejor jugador del mundo. Las reacciones a esta noticia no tardaron en llegar. La cuenta del Real Betis en inglés en la red social X respondió con un breve mensaje en brasileño a la publicación del primer puesto del jugador francés de la cuenta oficial del Balón de Oro: «Admin farei 10x se for preciso. Eles não estão preparados«. Traducido al español sería: »Administrador, lo haré 10 veces si es necesario. No están preparados«.

Este comentario, hace alusión al mensaje viral que puso Vinicius Junior en su red social X el año pasado, tras conocer que el Balón de Oro era para Rodri Hernández. Dicho mensaje, con más de 330 millones de visualizaciones, ha sido motivo de mofa para muchos aficionados del fútbol durante la pasada temporada, ya que el atacante del Real Madrid no estuvo a su mejor nivel.

En cambio, el mensaje lanzado por la cuenta en inglés del conjunto verdiblanco no ha sentado nada bien a los aficionados de la entidad merengue, que han llenado de críticas los comentarios del post.