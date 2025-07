Cucho: «Literalmente me lo tomo como mi primer año»

Después de marcar cinco goles en 15 partidos desde que fichara en el último mercado de invierno, Juan Camilo 'Cucho' Hernández está viviendo y disfrutando su primera pretemporada como futbolista del Betis a las órdenes de Manuel Pellegrini. Como terminó más tarde el curso 24-25 por haber sido convocado (de nuevo) por la selección de Colombia, inició la época estival de preparación en Almancil (Portugal) unos días más tarde, junto al resto de los internacionales que tuvo el Betis al término de la pasada temporada, pero por su carácter alegre y sonriente rezuma ganas e ilusión ante el que considera su «primer año» en Heliópolis.

En declaraciones a los medios oficiales del club bético, Cucho Hernández explica que «estoy muy bien, ilusionado, con muchas ganas, con las pilas renovadas y con ganas de que sea un año bonito. Literalmente lo tomo como mi primer año. Los primeros seis meses se fueron rápido. Ahora es diferente, es más bonito, empezar con el equipo desde el principio. Por eso, seguro que la temporada va a ir muchísimo mejor en el apartado personal. ¿Los primeros entrenamientos? Ha pegado un poco el sol. Te complica un poco los entrenamientos. Pero es parte de la pretemporada y de la preparación. No tenemos queja de eso, estamos con buen tiempo, con buenos campos y buenas instalaciones y hay que aprovecharlo».

Se trata, precisamente, de una temporada, la 25-26, en la que el primer equipo verdiblanco volverá a cometer ilusionantes retos tanto en LaLiga como en la Copa Rey y también en la Europa League: «A nosotros (los jugadores) nos gusta jugar cuantos más partidos mejor. Es más atractivo para todos. Queremos ser un equipo atractivo y participativos en las competiciones que disputemos. ¿Mi adaptación cuando llegué? Sencillo no fue, pero no me puedo quejar cuando tengo a grandiosos jugadores al lado. Se me hizo más fácil así. Me costó un poco físicamente al principio porque vine sin pretemporada. Ahora empiezo desde cero, teniendo más relación dentro y fuera del campo con mis compañeros. Eso va a dar frutos a corto plazo y también a largo», valoraba también el colombiano.

Es una época en la que hay jugadores que llegan y otros compañeros se marchan, pero para el Cucho Hernández «creo que el jugador tiene la suficiente madurez para adaptarse lo más rápido al equipo. Los que vengan, bienvenidos, los recibimos con los brazos abiertos. Y los que se marchen, desearles lo mejor. ¿La final de la Conference League se valora como aprendizaje? Sí la gente lo valora mucho. La experiencia para jugadores y aficionados fue grandiosa. No se pudo conseguir el título al final pero debe servir como aprendizaje de que el equipo y el club están en disposición de competir contra estos equipos en estas instancias».

Preguntado por el apartado personal en estos primeros entrenamientos, el de Pereira afirma que «es un placer poder estar a las órdenes del míster, con muchísima experiencia que te aporta día a día. Intento aprender y mejorar día a día como jugador. Qué mejor manera que al lado de un entrenador que ha conseguido tantas cosas y que se le tiene tanto respeto. ¿Número de goles? He pensado en un número juntando las tres competiciones. No lo diré, pero lo tengo en la mente. Cuando llegue esa cifra, a la que llegaré seguro, la diré. ¿La selección? Es un premio muy bonito a lo que haces con tu club. Los latinos tenemos un sentimiento diferente con la selección, estar ahí es grandioso. Pero todo viene de la mano del buen trabajo con tu club».

Por último, sobre el traslado a La Cartuja, el Cucho Hernández piensa que «el Villamarín es un templo pero el Betis es el Betis y la afición, le toque donde le toque jugar, va a estar alentando ahí siempre. Seguramente nuestra afición va a llenar La Cartuja. Con muchas ganas de jugar ya», concluyó.