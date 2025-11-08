El Cucho no irá con Colombia por una operación de cornetes nasales

Llamó la atención que Juan Camilo 'Cucho' Hernández no estuviera en la citación de 26 futbolistas del seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, para los amistosos que el combinado cafetero disputará en la próxima fecha FIFA del mes de noviembre ante Nueva Zelanda y Australia en ... distintos puntos de Estados Unidos. El delantero del Real Betis se encuentra en un gran momento y el aficionado esperaba que el de Pereira se marchase de nuevo para estar con su selección y seguir preparando el Mundial del verano de 2026.

Fue el periodista colombiano Pipe Sierra quien avanzó el motivo de la ausencia del Cucho. Y es que el atacante colombiano del Betis será sometido a una operación de cornetes nasales. El equipo médico del Betis, consensuando esta decisión con sus homólogos de la Federación Colombiana de Fútbol, someterán al '19' verdiblanco a esta pequeña intervención tras el partido de mañana domingo en Mestalla frente al Valencia y aprovecharán la pausa por los compromisos de las selecciones nacionales para que, a lo sumo se pierda algún entrenamiento, y esté en plenas condiciones físicas para Manuel Pellegrini de cara al regreso de la competición ante el Girona en la Cartuja el 23 de noviembre a partir de las 16.15 horas.

🚨 Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández será baja en la Selección Colombia 🇨🇴 por una cirugía ambulatoria de cornetes programada por el cuerpo médico del #RealBetis para esta fecha FIFA pic.twitter.com/7xcXyJQPIE — Pipe Sierra (@PSierraR) November 7, 2025

Desde el club verdiblanco se resta importancia a esta pequeña operación quirúrgica, ya que en la mayoría de los casos se realiza de forma ambulatoria con anestesia local, aunque en algunos casos puede usarse la general por un espacio no mayor de unos 30 minutos, y prácticamente de manera inmediata el paciente se marcha a su domicilio. Los deportistas no tienen por qué parar su actividad profesional demasiado tiempo.

El objetivo de la operación a la que será sometido el Cucho Hernández es aliviar la cogestión nasal, ya que los cornetes inferiores pueden obstruir el flujo de aire por alergias o infecciones crónicas. Eso sí, puede dejar durante unos días sensación de taponamiento.