Suscríbete a
+Palmera
Última hora
Nuevo tiroteo en el Polígono Sur de Sevilla con disparos al aire en plena noche tras una reyerta
Directo
Ayuso cancela su participación en el congreso del PP andaluz por una «leve indisposición»

Internacionales

El Cucho no irá con Colombia por una operación de cornetes nasales

Los médicos del Betis y los de la selección colombiana consensuaron aprovechar el parón de noviembre para que el delantero se sometiera a esta pequeña intervención que no reviste mucha importancia

Pablo Fornals pone el colofón al estado de felicidad del Betis

El Cucho Hernández, en el Colombia - Perú del pasado mes de junio
El Cucho Hernández, en el Colombia - Perú del pasado mes de junio FCF

J. S.

Llamó la atención que Juan Camilo 'Cucho' Hernández no estuviera en la citación de 26 futbolistas del seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, para los amistosos que el combinado cafetero disputará en la próxima fecha FIFA del mes de noviembre ante Nueva Zelanda y Australia en ... distintos puntos de Estados Unidos. El delantero del Real Betis se encuentra en un gran momento y el aficionado esperaba que el de Pereira se marchase de nuevo para estar con su selección y seguir preparando el Mundial del verano de 2026.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app