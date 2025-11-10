El Cucho Hernández iguala en 12 jornadas los cinco goles que marcó la pasada campaña en 15

Una de las buenas noticias que dejó el empate del Betis en el partido de la 12ª jornada de LaLiga 25-26 ante el Valencia en Mestalla fue que el delantero elegido por Manuel Pellegrini para la competición liguera, 'Cucho' Hernández ... , volvió a sumar gol para su equipo. Y a celebrar también en el apartado personal. Cogió una racha muy positiva el atacante colombiano y marcó de forma consecutiva ante el Levante, la Real Sociedad, el Osasuna y el Espanyol, en los partidos ligueros que fueron entre el parón de septiembre y la pausa de octubre, motivo por el cual el de Pereira fue citado por la selección de Colombia.

Tras la vuelta a la competición, el Cucho, aún teniendo ocasiones, se quedó sin marcar frente al Villarreal, el Atlético de Madrid y el Mallorca, encuentros en los que Antony y Abde fueron los autores y grandes protagonistas de los goles que marcó el Betis. Así que han sido tres las jornadas ligueras en las que Cucho Hernández ha estado sin marcar gol.

Suma, por lo tanto, cinco goles el delantero cafetero, todos ellos en LaLiga, donde es el máximo goleador del primer equipo verdiblanco en las doce primeras jornadas de la competición. Le siguen precisamente Antony, con cuatro dianas (las dos que le marcó al Villarreal y las que marcó al Mallorca), y Abde, con tres (Osasuna, Espanyol y Mallorca).

De hecho, si contamos las tres competiciones que ya está disputando el Betis esta campaña, Cucho, Antony y Abde son los máximos realizadores del primer conjunto heliopolitano. El brasileño, con los goles europeos al Nottingham Forest y al Olympique Lyonnais acumula seis tantos, mientras que el internacional marroquí, que ahora en el parón de noviembre se vuelve a concentrar con su selección, iguala al colombiano, con cinco, ya que marcó también al conjunto francés en la Europa League y fue autor de uno de los siete tantos béticos en la primera eliminatoria de la Copa del Rey, frente al Atlético Palma del Río.

No sólo eso. El asunto en el apartado personal ya avanza que el próximo gol que marque el Cucho con la elástica que luce el escudo de las trece barras significará que superará sus números en la segunda vuelta de la pasada temporada 24-25, después de incorporarse en el mercado invernal. Entonces, el colombiano anotó cinco goles en 15 partidos y ahora lleva esos mismos goles en 12.