Real Betis

El Cucho Hernández iguala en 12 jornadas los cinco goles que marcó la pasada campaña en 15

Una de las buenas noticias del Betis en Mestalla fue que el delantero colombiano vio portería de nuevo en LaLiga

El de Pereira volvió a celebrar un gol propio tres jornadas ligueras después

Cucho Hernández celebró con rabia el momentáneo 0 a 1 del Betis en Mestalla
Jesús Sevillano

Una de las buenas noticias que dejó el empate del Betis en el partido de la 12ª jornada de LaLiga 25-26 ante el Valencia en Mestalla fue que el delantero elegido por Manuel Pellegrini para la competición liguera, 'Cucho' Hernández ... , volvió a sumar gol para su equipo. Y a celebrar también en el apartado personal. Cogió una racha muy positiva el atacante colombiano y marcó de forma consecutiva ante el Levante, la Real Sociedad, el Osasuna y el Espanyol, en los partidos ligueros que fueron entre el parón de septiembre y la pausa de octubre, motivo por el cual el de Pereira fue citado por la selección de Colombia.

