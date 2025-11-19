Cucho Hernández, sobre el paso al frente del Betis: «Es algo de lo que no hablamos mucho pero que todo el equipo tiene en mente»

Cucho Hernández atendió este miércoles a los medios de comunicación propios del Real Betis. El delantero colombiano repasó cómo ha sido el parón por la disputa de partidos internacionales para él y habló sobre su situación personal y la del grupo del que ... forma parte.

Durante esta pausa ha aprovechado para someterse a una intervención quirúrgica a través de la cual se ha buscado mejorar su capacidad respiratoria. Sobre ello señaló lo siguiente: «No ha sido nada grave. He estado una semana haciendo muy poco. Me ha venido un poco bien para recuperar. Venía con alguna molestia y ahora me siento bastante bien, muy fresco. De la operación, ya recuperado. Fue leve y tomas precaución para que no haya problemas en el futuro».

Sobre este corte a la hora de competir con el club, Cucho Hernández reconoció que «es verdad que para el aficionado es un poco incómodo, pero para los equipos que juegan tantos partidos en la temporada como nosotros tener esa semana para descansar viene bastante bien». «Hay cosas que están faltando y sobre las que no puedes trabajar en semanas de dos partidos. Creo que ahora viene un mes un poco ocupado por el tema de partidos y este descanso viene bastante bien para afrontarlo con ilusión». El Betis disputará antes de las vacaciones navideñas ocho partidos que podrían ser nueve si supera la eliminatoria ante el Torrent de Copa del Rey. No obstante, pese a que el derbi está en el horizonte, Cucho Hernández aseguró que «el equipo sólo piensa en ganar en casa al Girona y empezar este mes con el pie derecho».

Además, Cucho Hernández se mostró exigente y ambicioso en el plano personal pese a sumar cinco goles en estos primeros meses de competición: «Es cierto que en lo personal desearía llevar un poco más de goles, pero apate de eso, he podido aportarle más cosas al equipo. Cosas que tal vez no se ven. Me considero un nueve que ayuda también y no sólo pienso en mí. Si viene siempre la recompensa del gol bienvenido sea, pero no me estreso mucho por eso, me centro en hacer bien el trabajo y la que tengo meterla».

Acerca de dar un pasito más en LaLiga y de también pelear por la Copa del Rey y la Europa League, Cucho Hernández se mostró igualmente ilusionado y recoonoció que «es algo que lleva el equipo dentro, es algo que no hablamos mucho pero que todo el equipo tiene en mente y sabe que puede lograr». «Trabajamos cada día y afrontamos cada partido como el último porque sabemos que compitiendo como competimos y trabajando juntos con la calidad que tenemos es muy difícil que este Betis pierda. Y lo hemos demostrado. Se puede llegar a conseguir algo importante», añadió un futbolista que al ser preguntado por su satisfacción en el club indicó que «es difícil no serlo aquí». «Es un club muy especial», añadía.

Sobre la vuelta de Isco indicó que «se le ve muy fuerte, muy confiado, con ganas, es un líder muy positivo». «Es el primero que quiere ir a ganar y eso te contagia», comentaba también antes de referirse a su compatriota Nelson Deossa del que señaló que «cuando tenga confianza y más minutos seguro que nos va a dar muchísimo».

Por último, sobre el jugar de local en La Cartuja, Cucho Hernández indicó lo siguiente: «Ha sido hermoso. Hace un par de meses dije que no es el lugar, es la gente. Es cierto que el otro estadio es historia, es casa, pero la verdad que nos hemos sentido bastante bien. El estadio es increíble y muy contentos de que vengan 60 o 70.000 personas a vernos a nosotros»