Cucho Hernández y el pase en el derbi: «Con Isco tienes que estar preparado, cualquier cosa puede pasar»

Juan Camilo 'Cucho' Hernández ha caído de pie en el Betis. En los seis partidos que ha jugado con el conjunto verdiblanco, todos ellos en LaLiga, el equipo de Manuel Pellegrini ha conseguido la victoria. Y además, en los dos últimos, en Butarque ante el Leganés y en el derbi ante el Sevilla en el Villamarín, con sendos tantos suyos. Así que el colombiano es un hombre feliz en la ciudad y en el club verdiblanco. El futbolista fichado en invierno procedente del Columbus Crew de la MLS norteamericana ha sido protagonista en el mediodía de este jueves en los micrófonos de la Cadena Cope y ha tratado todos los asuntos de actualidad, tanto en el apartado personal como en el grupal del Betis.

Fue muy claro a la hora de analizar la jugada del gol en el derbi ante el eterno rival y se rindió a Isco por el pase que le dio: «Es muy fácil jugar con él. El pase que me dio en el partido pasado son muy pocos los jugadores los que lo pueden dar. Contento también de estar con él en el equipo. Si analizas la jugada, cuando Jesús da su pase, al segundo yo ya estaba arrancando. Con Isco, cualquier cosa puede pasar. Esos segundos que gano, son los que me hacen llegar al balón. Llego con la puntera y es cierto que defino bien, pero si no arranco con esos segundos antes no hubiera llegado. ¿Cuántas veces he visto el gol? Lo he visto bastantes veces. Me gusta ver los detalles de la jugada, la celebración es aparte, es emoción. Me gusta ver qué se hizo bien, los movimientos que hice, cómo se armó la jugada… Para irlo acompañando a mis habituales movimientos. El otro día, con la emoción, dije que era el gol más importante de mi carrera. Con más calma pienso igual, si no es el más importante, está en el top 3. Más que nada, por lo que significa para la gente».

Fue preguntado por si el gol en el derbi le sirve de consagración con el equipo y la afición, Cucho Hernández valoró que «el aspecto mental juega muchísimo. Desde el comienzo, disfrutamos mucho del ambiente que se estaba armando durante la semana. Pero si nos dejamos llevar por eso, a lo mejor cogemos el camino equivocado. Disfrutamos durante la semana, pero cuando entramos al partido nos centramos cien por cien en poder jugar bien, con tranquilidad. No trasladar mal esa energía previa. Y gracias a Dios salió como queríamos», comentó.

También fue cuestionado por el hecho de que entre él, el fichaje de Antony, la aparición de Jesús Rodríguez y el regreso de Isco le han cambiado la cara al Betis en ataque, el colombiano respondió que «no sólo los tres, sino todo el equipo tenemos muy buena relación entre nosotros. Sabemos lo que queremos hacer. También con Isco nos comunicamos bien. Compartir con jugadores de calidad, a veces no tienes ni siquiera que hablar. Cuando uno hace un detalle de calidad, el otro está preparado. ¿Qué me parece la plantilla? La competencia te hace mejorar cada día. Hablando de mi posición, Bakambu está jugando bien y está marcando goles. Yo estoy jugando en LaLiga y él en la Conference. Los dos queremos estar y seguir jugando y eso es bueno. Ese nivel de exigencia nos hace mejorar».

Hablando de lo que viene, primero el partido en Montjuïc frente al Barcelona, Cucho Hernández dijo que «nunca sabes cuándo es un buen momento para jugar contra estos equipos. No importa que haya jugado ayer. Tienen plantilla completa para poner varios equipos. Creo que en forma es el mejor ahora mismo. Pero nosotros estamos también muy bien. El fútbol son once contra once y vamos a ir a ganar, es la mentalidad que tenemos. Queda lo más importante, tenemos que seguir igual, no vale de nada hacer lo que hemos hecho y ahora bajar el ritmo. Hay margen de mejora también. Lo sabemos, estamos enfocados en terminar de la mejor manera consiguiendo todos los objetivos que tenemos».

El último jugador colombiano que tuvo éxito en el Betis fue Dorlán Pabón, que también llegó en un mercado de invierno. Para el Cucho, «a mí me cogió de chico, pero estuve muy pendiente cuando Dorlán estuvo aquí, sé que le fue muy bien, estuvo poco tiempo pero fue muy productivo. Después no había venido otro colombiano al Betis con ese impacto. Yo, feliz de que se me compare con él».

Por último, la entrevista se fue a la Conference League. Primero, por si el hecho de no ser inscrito le hizo dudar para fichar por el Betis, sobre lo que el delantero cafetero respondió que «es cierto que cuando estoy viendo al equipo jugar la Conference me da un poco de impotencia no poder estar. Pero no culpo al club de eso. Mi fichaje se da el último día y a última hora. Es algo que ya se había hecho. Ves los compañeros que han entrado, Isco, Antony y el portero por obligación… Y pienso que no me puedo enojar de no poder jugar la Conference, porque hubiera privado al equipo de esos compañeros por esta competición. Espero que podamos ganar la Conference. Tengo el objetivo de que la temporada europea la jugaré la próxima temporada, eso lo tengo claro, y tengo muchas ganas».

Y para finalizar, preguntado por si el Betis puede ganarla, Cucho Hernández advirtió que «hemos demostrado que podemos competirle a cualquiera. Ahora viene un equipo complicado que sí está ahí es por algo (por el Jagiellonia polaco). Cero confianzas. No nos confiamos y saldremos a por los dos partidos, que es lo que estamos haciendo», finalizó.