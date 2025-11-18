Suscríbete a
+Palmera
Última hora
Muere a los 85 años Álvaro Domecq Romero, rejoneador y ganadero de Torrestrella
Última hora
Detienen al presidente de la Diputación de Almería por contratos irregulares en el caso Koldo

Cucho Hernández, con una máscara, vuelve a los entrenamientos con el Betis

El delantero colombiano fue, junto a Lo Celso, la principal novedad en la primera sesión verdiblanca preparando el duelo ante el Girona

Fajardo y Alarcón activan el mercado en Italia

Cucho Hernández, en el entrenamiento del Betis
Cucho Hernández, en el entrenamiento del Betis manuel olmedo
Mateo González

Mateo González

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Cucho Hernández ha sido la principal novedad en el entrenamiento del Real Betis. El delantero colombiano ha vuelto a la actividad con el resto de sus compañeros ataviado por una máscara protectora tras la operación en los cornetes de la nariz que se realizó ... la seman apasada aprovechando el parón de selecciones. El atacante podrá estar con el equipo ante el Girona al ser una intervención menor y ya está a disposición de Manuel Pellegrini después del descanso general del fin de semana.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app