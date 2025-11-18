Cucho Hernández, con una máscara, vuelve a los entrenamientos con el Betis

Cucho Hernández ha sido la principal novedad en el entrenamiento del Real Betis. El delantero colombiano ha vuelto a la actividad con el resto de sus compañeros ataviado por una máscara protectora tras la operación en los cornetes de la nariz que se realizó ... la seman apasada aprovechando el parón de selecciones. El atacante podrá estar con el equipo ante el Girona al ser una intervención menor y ya está a disposición de Manuel Pellegrini después del descanso general del fin de semana.

También está con el grupo Lo Celso, después de disputar el amistoso de Argentina ante Angola en Luanda pero restan por volver los demás internacionales: Fornals, Ricardo, Abde, Amrabat, Bakambu y Pablo García.

Al mismo tiempo Junior completó otra sesión después de estar recuperado ya de su lesión muscular y podrá estar igualmente disponible.

Isco también y es más que posible que entre en la lista de convocados ante el Girona para ir ganando confianza y minutos de cara a su puesta a punto competitiva.

Pau López es la única baja por lesión para este encuentro, mientras Natan está apercibido de suspensión a la espera del recurso presentado por el club al Comité de Apelación.