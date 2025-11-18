Cucho Hernández, con una máscara, vuelve a los entrenamientos con el Betis

También está con el grupo Lo Celso, después de disputar el amistoso de Argentina ante Angola en Luanda pero restan por volver los demás internacionales: Fornals, Ricardo, Abde, Amrabat, Bakambu y Pablo García.
Al mismo tiempo Junior completó otra sesión después de estar recuperado ya de su lesión muscular y podrá estar igualmente disponible.
Isco también y es más que posible que entre en la lista de convocados ante el Girona para ir ganando confianza y minutos de cara a su puesta a punto competitiva.
Pau López es la única baja por lesión para este encuentro, mientras Natan está apercibido de suspensión a la espera del recurso presentado por el club al Comité de Apelación.
