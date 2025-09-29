El Cucho engrasa la maquinaria en septiembre

El Real Betis se encuentra en el mejor estado de forma de la temporada hasta el momento. No obstante, el cuadro de Heliópolis se marchó al último parón de selecciones con cinco puntos de doce posibles. Un arranque poco prometedor para la entidad bética. Sin embargo, el mes de septiembre ha dejado atrás esos malos resultados. Una de las razones, el gran estado de forma por el que atraviesa el Cucho Hernández.

A las buenas sensaciones del equipo lo acompaña la racha goleadora del delantero colombiano, que vive su mejor momento en el Betis tras anotar en los últimos tres partidos de LaLiga. El atacante, tras no ver puerta en los cuatro primeros partidos ligueros, se ha reencontrado con el gol en el mes de septiembre. Además de los goles, en el partido frente a Osasuna también sumó una asistencia a su cuenta particular.

Tras el encuentro ante el conjunto navarro, el Cucho respondió al ser cuestionado si se había propuesto una cifra de goles: «Tengo en mente el número de goles esta temporada, pero no lo voy a comentar aún», comentó entre risas el ariete verdiblanco, que el pasado año anotase cinco dianas en los 15 encuentros que disputó desde su llegada en el mercado invernal.

Las dos victorias en el estadio de la Cartuja ante Real Sociedad y Osasuna, aúpan al conjunto verdiblanco a la sexta plaza, con doce puntos en su casillero. Este alto rendimiento del equipo de Manuel Pellegrini invita a pensar que puede ser la temporada para pegarle un zarpazo a los puestos de Champions, aunque el Cucho se mantiene prudente ante el asunto: «El objetivo del Betis siempre es estar ahí arriba, peleando por Europa. Si es Champions, mejor».

