Cucho, Buchanan y Oluwaseyi, del Colombia-Canadá al Villarreal-Betis
Los tres coincidieron en el amistoso disputado esta semana en Estados Unidos
Lo Celso y el Cucho ya se entrenan a las órdenes de Pellegrini
Entre los partidos internacionales de selecciones disputados estos últimos días se encontraba el Colombia-Canadá, amistoso que tuvo lugar en Estados Unidos y que terminó con el resultado de 0-0. Encuentro que contó con la participación del delantero del BetisCucho Hernández, ... titular en el once de Colombia y que fue sustituido en el minuto 60 por Santos Borré.
Mientras, en la alineación inicial de Canadá estaban Buchanan y Tani Oluwaseyi, futbolistas del Villarreal. Casualidades del fútbol, en apenas unos días podrían volver a coincidir con motivo del regreso de LaLiga tras el parón de selecciones. El sábado, a partir de las 18.30, está previsto el Villarreal-Betis correspondiente a la novena jornada del campeonato.
ha marcado Cucho Hernández en las últimas cuatro jornadas de LaLiga
Tres futbolistas que ya saben lo que es marcar en lo que va de temporada. Cucho Hernández llegó a la convocatoria de la selección de Colombia después de ver portería en cuatro jornadas consecutivas de LaLiga. El delantero verdiblanco marcó un gol en el Levante-Betis (2-2) y también vio portería en una ocasión en los triunfos del equipo dirigido por Pellegrini ante la Real Sociedad (3-1), Osasuna (2-0) y Espanyol (1-2).
Cuatro goles lleva Cucho mientras que Buchanan y Oluwaseyi han marcado tres y uno respectivamente en lo que va de campeonato. Los tres firmados por Buchanan llegaron el mismo día, en el contundente triunfo del Villarreal por 5-0 ante el Girona en la segunda jornada. El interior canadiense ha participado en los ocho partidos del campeonato y ha sido titular cinco veces. Por su parte, Oluwaseyi, dos veces en el once inicial del Villarreal en lo que va de campeonato, marcó el primer gol del partido a domicilio ante el Sevilla que terminó con el resultado de 1-2.
Límite de sesiones alcanzadas
- El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Has superado el límite de sesiones
- Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete