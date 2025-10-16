Suscríbete a
Cucho, Buchanan y Oluwaseyi, del Colombia-Canadá al Villarreal-Betis

Los tres coincidieron en el amistoso disputado esta semana en Estados Unidos

Lo Celso y el Cucho ya se entrenan a las órdenes de Pellegrini

Cucho Hernández, Oluwaseyi y Buchanan, durante el Colombia-Canadá
Cucho Hernández, Oluwaseyi y Buchanan, durante el Colombia-Canadá efe / afp
Juan Arbide

Entre los partidos internacionales de selecciones disputados estos últimos días se encontraba el Colombia-Canadá, amistoso que tuvo lugar en Estados Unidos y que terminó con el resultado de 0-0. Encuentro que contó con la participación del delantero del BetisCucho Hernández, ... titular en el once de Colombia y que fue sustituido en el minuto 60 por Santos Borré.

