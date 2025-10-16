Cucho, Buchanan y Oluwaseyi, del Colombia-Canadá al Villarreal-Betis

Entre los partidos internacionales de selecciones disputados estos últimos días se encontraba el Colombia-Canadá, amistoso que tuvo lugar en Estados Unidos y que terminó con el resultado de 0-0. Encuentro que contó con la participación del delantero del BetisCucho Hernández, ... titular en el once de Colombia y que fue sustituido en el minuto 60 por Santos Borré.

Mientras, en la alineación inicial de Canadá estaban Buchanan y Tani Oluwaseyi, futbolistas del Villarreal. Casualidades del fútbol, en apenas unos días podrían volver a coincidir con motivo del regreso de LaLiga tras el parón de selecciones. El sábado, a partir de las 18.30, está previsto el Villarreal-Betis correspondiente a la novena jornada del campeonato.

4 goles ha marcado Cucho Hernández en las últimas cuatro jornadas de LaLiga

Tres futbolistas que ya saben lo que es marcar en lo que va de temporada. Cucho Hernández llegó a la convocatoria de la selección de Colombia después de ver portería en cuatro jornadas consecutivas de LaLiga. El delantero verdiblanco marcó un gol en el Levante-Betis (2-2) y también vio portería en una ocasión en los triunfos del equipo dirigido por Pellegrini ante la Real Sociedad (3-1), Osasuna (2-0) y Espanyol (1-2).

Cuatro goles lleva Cucho mientras que Buchanan y Oluwaseyi han marcado tres y uno respectivamente en lo que va de campeonato. Los tres firmados por Buchanan llegaron el mismo día, en el contundente triunfo del Villarreal por 5-0 ante el Girona en la segunda jornada. El interior canadiense ha participado en los ocho partidos del campeonato y ha sido titular cinco veces. Por su parte, Oluwaseyi, dos veces en el once inicial del Villarreal en lo que va de campeonato, marcó el primer gol del partido a domicilio ante el Sevilla que terminó con el resultado de 1-2.