real sociedad - real betis

El Betis ya sabe el camino (3-1)

Los de Pellegrini hacen vibrar a la Cartuja, con una segunda mitad muy inteligente, para superar con claridad a la Real Sociedad con goles de Cucho Hernández, Abde y Fornals

Cucho Hernández celebra el 1-0 del Real Betis ante la Real Sociedad, en La Cartuja
Cucho Hernández celebra el 1-0 del Real Betis ante la Real Sociedad, en La Cartuja manuel gómez
El Betis ya sabe el camino. Conoce por dónde tiene que transitar para llegar lejos esta temporada. Se encuentra cómodo en su versión actual. Un equipo que conoce sus virtudes y también sus límites, que invita a jugar y que tiene la sabiduría para frenar ... el juego a voluntad y para acelerarlo en cada ocasión que le plazca. Una plantilla profunda y un entrenador que sabe utilizar a cada elemento. Así desarboló a una Real que se presentó dura pero menos fiable que en años anteriores. Muchas faltas y poco juego. Incómoda ante la continuidad en el fútbol del Betis, superior en casi todas las fases pero sobre todo en una segunda mitad en la que lo interpretó todo bien el grupo heliopolitano. Había anotado Cucho nada más comenzar, empató Brais Méndez al momento y así acabó la primera parte, con dudas incluso sobre el juego. Pero en la segunda Abde y Fornals pusieron la merecida sentencia para que los béticos vean a su equipo dar un salto y se fueran de la Cartuja satisfechos e ilusionados con lo que viene, calendario con dos partidos más en casa en esta semana: Forest y Osasuna.

