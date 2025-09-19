El Betis ya sabe el camino (3-1)

El Betis ya sabe el camino. Conoce por dónde tiene que transitar para llegar lejos esta temporada. Se encuentra cómodo en su versión actual. Un equipo que conoce sus virtudes y también sus límites, que invita a jugar y que tiene la sabiduría para frenar ... el juego a voluntad y para acelerarlo en cada ocasión que le plazca. Una plantilla profunda y un entrenador que sabe utilizar a cada elemento. Así desarboló a una Real que se presentó dura pero menos fiable que en años anteriores. Muchas faltas y poco juego. Incómoda ante la continuidad en el fútbol del Betis, superior en casi todas las fases pero sobre todo en una segunda mitad en la que lo interpretó todo bien el grupo heliopolitano. Había anotado Cucho nada más comenzar, empató Brais Méndez al momento y así acabó la primera parte, con dudas incluso sobre el juego. Pero en la segunda Abde y Fornals pusieron la merecida sentencia para que los béticos vean a su equipo dar un salto y se fueran de la Cartuja satisfechos e ilusionados con lo que viene, calendario con dos partidos más en casa en esta semana: Forest y Osasuna.

El triunfo fue el de la personalidad de un equipo que se reconoce a sí mismo ante un oponente que fue su espejo en este tiempo y que ahora ha roto su línea. El Betis va en el camino inverso a la Real. Y eso también tiene mérito. Ya casi no parece rival directo. Con Amrabat mandando en el centro del campo, con Lo Celso soberbio y con un Abde fulgurante, el Betis se reconoció una y otra vez para llevarse un triunfo justo y solvente, que le permitió disfrutar del tramo final diseñando incluso una goleada que no llegó porque Pablo García no puso el cuerpo bien para marcar el 4-1 que se cantaba.

En el inicio, Pellegrini había apostado por lo mejor que tiene dejando claro el mensaje diferencial entre LaLiga y Europa. La prioridad está en la competición más larga, la que da de comer. La que lo evaluará todo. Ahí estaban en el campo Pau López, Llorente, Amrabat, Antony, Lo Celso, Abde... El duelo comenzaba con un Betis con más gusto y una Real más a disgusto, que se expresaba más con patadas que con toque. Entre los verdiblancos destacaba lo incisivo de Abde y el talento de Lo Celso, implicado también probando el suelo en muchas ocasiones. Antony no estaba fino y a su espalda se generaba una fuga por la que iba a sufrir el equipo de Pellegrini. Cucho es el primero que prueba a Remiro y Brais ve la amarilla en el minuto 7, justo antes de que el nueve colombiano fusile a la escuadra desde el interior del área tras una arrancada de Lo Celso en diagonal. El 1-0 planteaba un escenario dichoso para los verdiblancos porque el hambre no se saciaba y en un contragolpe salía Remiro, despejaba hacia fuera casi en el centro del campo y cuando iba a sacar rápido Abde el árbitro, Busquets Ferrer, enojaba a todos diciendo que estaba pendiente de algo del VAR de una acción anterior. No había nada pero el efecto sorpresa se había diluido ya.

Ese enojo se incrementó con el fallo atrás de Junior que coronaba una suerte de inseguridades de la línea defensiva con el balón en los pies. Lo aprovechó Brais Méndez para marcar de comba sorteando la estirada de Pau y ubicando el 1-1 en el marcador. Era el momento de levantar la mano y lo hizo Antony pero no se le veía cómodo, quizás por la altura de un césped que hizo que trastabillara solo cuando tenía un mano a mano con un último defensor. Luego el brasileño hace una diagonal cortando tras excelente pase de Fornals pero su disparo fue taponado. Aramburu seguía frenando a Abde tocándole la cara. Fornals dispara dos veces y se pide penalti que no es sobre Antony, pero sí hay una plancha durísima sobre Lo Celso que Busquets no pita como falta al dar ley de la ventaja pero es que la acción continúa, la Real toma el balón y Natan y Amrabat, al alimón, cortan el contragolpe. Recibe amarilla ridícula el marroquí y el árbitro deja en simple amonestación el plantillazo sobre Lo Celso que pudo ser roja. Y, claro, la gente se enoja.

El Betis no está cómodo con el balón atrás, que parece un conejo en esa zona. Llorente se enfada con Pau y el banquillo de la Real pide más que amarilla para Natan al cortar una contra con fuerte entrada sobre Kubo cuando antes se había pedido infracción sobre Lo Celso. Marín tiene una gran ocasión de cabeza en el alargue y parte de la grada despide con pitos al Betis en el descanso, y más al árbitro, esperando más de la segunda mitad.

Ficha técnica Real Betis Pau López; Bellerín, Llorente (Bartra, m. 46), Natan, Junior (Valentín Gómez, m. 69); Amrabat, Fornals (Marc Roca, m. 69); Antony (Pablo García, m. 69), Lo Celso (Riquelme, m. 86), Abde; y Cucho Hernández.

Pau López; Bellerín, Llorente (Bartra, m. 46), Natan, Junior (Valentín Gómez, m. 69); Amrabat, Fornals (Marc Roca, m. 69); Antony (Pablo García, m. 69), Lo Celso (Riquelme, m. 86), Abde; y Cucho Hernández. Real Sociedad Remiro; Aramburu (Elustondo, m. 75), Zubeldia, Caleta-Car, Sergio Gómez; Gorrotxategi (Carlos Soler, m. 58), Pablo Marín (Susic, m. 66); Kubo (Zakharyan, m. 66), Brais Méndez, Barrenetxea (Guedes, m. 58); y Oyarzábal.

Remiro; Aramburu (Elustondo, m. 75), Zubeldia, Caleta-Car, Sergio Gómez; Gorrotxategi (Carlos Soler, m. 58), Pablo Marín (Susic, m. 66); Kubo (Zakharyan, m. 66), Brais Méndez, Barrenetxea (Guedes, m. 58); y Oyarzábal. Árbitro Mateo Busquets Ferrer (Comité Balear). Amonestó a Brais Méndez, Pablo Marín, Aramburu, Amrabat, Gorrotxategi, Natan, Zubeldia, Junior, Caleta-Car, Carlos Soler

Mateo Busquets Ferrer (Comité Balear). Amonestó a Brais Méndez, Pablo Marín, Aramburu, Amrabat, Gorrotxategi, Natan, Zubeldia, Junior, Caleta-Car, Carlos Soler Goles 1-0, m. 7: Cucho Hernández. 1-1, m. 13: Brais Méndez. 2-1, m. 47: Abde. 3-1. m. 68: Fornals.

Pero la segunda mitad iba a ser bien diferente. Un disfrute para el bético. Empezó con una mano de Kubo que no fue sancionada como penalti pero hasta ahí los enojos. Llegó un grito de felicidad cuando Abde se aprovechó del error de Remiro en un córner y anotó el 2-1. Bartra, que había sustituido a Llorente, encarnaba ahora la conexión con la grada. El Betis se aprovechaba ahora del desorden de la desesperada Real y corría con metros por delante. Cucho casi deja solo a Abde. Lo Celso no marca de milagro porque le taponan tras una pared con Antony. Los 59.773 espectadores, que se dice pronto, generan un ambiente en el que el Betis va en volandas con el «Somos Balompié» cantado al unísono.

Los de Pellegrini empiezan a jugar al ritmo que pide el partido. Pausa y aceleración. Pero cuando el equipo quiere, lo que necesita. Control. En el orden y en el caos. Antony está a punto de marcar con la derecha. Sergio Francisco mete a Soler y Guedes buscando variar algo pero es Abde el que coge la moto y casi marca de tiro cruzado con la portería vacía pero no tenía ya ángulo. Bartra está imperial atrás. La Real mete más cambios en la medular pero son recibidos por el 3-1 de Fornals en una combinación sobresaliente que nace en Lo Celso, quién si no esta noche, continúa con la carrera de Bellerín como lateral largo y solvente y acaba en Fornals, hombre para todo en este arranque de temporada.

Es el último balón que toca el castellonense, uno de los tres sustituidos de un tirón para darle otra energía al equipo, con Marc Roca, Valentín y Pablo García entrando en el terreno de juego. Antony no quería ser uno de los cambios pero Pellegrini se lo explica. Abde recibe el nuevo tiempo con una arrancada magnífica que acaba en disparo al poste cuando se quería ver la goleada. El choque ya está totalmente controlado por el Betis, que sabe replegarse y salir a la contra cuando conviene, con Pablo García muy activo y motivado antes de irse al Mundial sub 20.

.Valentín casi mete el gol del año regateando a todos desde la posición de lateral largo pero se escurre antes de disparar y el balón sale fuera por poco. Lo Celso sale ovacionado como merece después de un soberbio encuentro. Amrabat sabe dosificarse con la amarilla hasta el final. Corre el Betis buscando el cuarto pero le falta precisión en el tramo final. La grada, segura del triunfo, canta «Manuel Pellegrini». Abde corre y corre tras un pase de Riquelme y su disparo da en el poste. El segundo de la noche para él. Es increíble la de casi goles que tiene el marroquí, como en el inicio de temporada del año pasado.

El duelo acaba con un error casi a puerta vacía de Pablo García tras regalo de Abde pero con la tranquilidad de un triunfo que pone al Betis en la línea de lo que quiere, con solvencia y tranquilidad. Basándose en su línea de juego y sabiendo moverse en velocidad pero también pausando cuando debe. Con Lo Celso y Abde como estiletes y con una Cartuja agradecida ante un equipo que ya va apuntando lo que quiere ser en esta temporada tan prometedora.