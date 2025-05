Adiós Villamarín, hola Breslavia (1-1)

El Betis dijo adiós al Villamarín tal y como lo conocemos y saluda ya a Breslavia, donde todo el mundo tuvo la cabeza en la noche de este viernes. Una final tan grande tiene eso, que opaca todo lo demás. Es lógico cuando ya no ... se jugaba nada en LaLiga. Si acaso los futbolistas estaban compitiendo por un puesto en el once en Polonia, cuestión jugosa para todos ellos. Pellegrini los puso a cien para que lo demostraran. Era un día de emociones porque millones de recuerdos se quedan en estas gradas que hoy se han despedido en partido oficial. Uno de ellos será este golazo de Antony que puso el 1-0, con una acción marca de la casa, ese recorte hacia dentro y ese disparo con la zurda. El ambiente fue como el de las grandes citas porque era una especie de previa de la final de la Conference. Y el Betis quiso ganar hasta el final para llevarse el gusto dulce pero Rafa Mir marcó y selló un empate que fue fulminado por los cánticos de una grada que despidió su casa tal y como la ha conocido hasta ahora y a su equipo camino de una final.

Y es que en el viejo Villamarín se quedan tantas instantáneas... Las escuadras que limpió Cardeñosa, los kilómetros de López, la fortaleza de Alabanda, Biosca y un apretón de manos, el cabezazo de Segundo, y no pueden con él, Rafael Gordillo, Hugo Cabezas contra Iríbar, el hambre de Diarte, un regate de Morán, el palomar marcando el 12-1, la Preferencia que callaba cuando Calderón se acercaba al balón en una falta, un domingo para Romo, Buenaventura resucitando con el Betis, Betis, no diga gol, diga Mel, Cuéllar como la esperanza, el área técnica donde gobernaba Serra Ferrer, un zapatazo de Aquino, el sombrero de Finidi, Sabas corriendo hacia Gol Norte, las botas blancas de Alfonso, un sprint de Jarni, Belenguer firmando un ascenso, la cal levantada por Joaquín, Juanito parando el balón con el pecho, Oliveira corriendo imparable hacia la red, el gol de Edu contra el Mónaco, un penalti raso de Fernando, Emana pintándose la cabeza, Rubén Castro haciendo el tiburón una y otra vez, Jorge Molina y la noche contra el Barça en la Copa, el retorno de Joaquín con el brazo vendado, la obra de Gol Sur, Guardado de falta directa, Lo Celso recortando por detrás y suave a la red, Canales provocando la locura contra el Valencia, Tello batiendo a Courtois, la pandemia que llenó de eco las gradas, Fekir de córner directo y el Betis de hoy llegando a una final europea con Isco, Antony y compañía haciendo diabluras inolvidables.

El partido es algo casi secundario en todo lo que sucedió en la noche de este viernes. Muchos aficionados emocionados, que casi no podían contener las lágrimas. «Yo vine a esta grada de niño», «a mi padre lo enterré aquí», «me acuerdo de las vallas verdes de Gol Norte», «hazme una foto con las escuadras de Preferencia». El día era para retartarlo. Con una luz especial de primavera, con aires de fiesta, con expectativa. Era como un partido homenaje en el que ya se sabía el resultado y con el que había que esperar lo mejor en su final. Porque todo estaba encaminado a llenar las baterías de energía pensando en Breslavia. El barrio de la alegría se va a Polonia. El ensayo general, entonces, salió bien. Pellegrini quería que todos se lo tomaran en serio y no atendió a los entrenadores de barra y puso a lo más parecido que tiene al once de gala, al que planteará en Breslavia menos Bakambu y Johnny Cardoso. Y ya veremos si Lo Celso o Abde.

El duelo tuvo un ritmo de pretemporada y mucho respeto para evitar malas noticias. El Betis se jugaba la honra del Villamarín y el ánimo y la salud para la final. El Valencia, nada. Una combinación larga de todo el frente de ataque en el minuto uno acaba en nada por un pase fuerte de Jesús a Isco. Luego Cucho centra y no remata nadie. El Valencia lo intenta con poca fe. Fornals dispara alto con la izquierda ya en el área. Antony va avisando y Altimira crece cortando en la medular. Cucho lucha y dispara con la izquierda, pero el copyright de un tirazo con la zurda lo tiene Antony, que lo ensaya con brillantez en el minuto 40 para marcar y desatar la locura. Se va a Gol Sur a celebrarlo con una camiseta que pone «Antonio de Triana», y el Villamarín responde así: «Antonio, quédate». La grada también le canta a Pellegrini antes del descanso y el técnico saluda tímido y agradecido. El equipo se revitaliza. Aitor recupera alto y Bartra tapona un disparo rival. El partido se va al descanso con 1-0.

Nada más empezar la segunda mitad Isco la pone de exterior para que llegue Antony a las barbas de Mamardashvili intentando dejársela atrás a Cucho pero se enreda la pelota. Quiere cerrar el partido el Betis. Cucho está en fuera de juego tras un pase excelente de Isco y el público canta «arriba Betis, campeón». Pellegrini ya llama a Abde y Bakambu para seguir repartiendo minutos y retira a Jesús y Cucho, quien despide la temporada con una gran ovación. Vamos, que Pellegrini no reserva nada para la final. Porque el canterano no está claro que sea titular y el colombiano no puede jugarla. Mamardashvili hace un paradón espectacular a disparo fácil de Abde en el área tras un centro maravilloso de Antony que Aitor puso en bandeja atrás. Se cantaba gol pero lo evitó el georgiano. Y más se cantó cuando Ricardo remató al larguero pero no entró por poco.

Los pitos de la jornada se los llevó Rafa Mir. Y Pellegrini en el minuto 72 ya le dio descanso a Bartra e Isco y dio entrada a Mendy y William Carvalho. Cambios ya sí pensando en Breslavia. Lógico. Y el Villamarín canta. «Betis, alé», que se escucha hasta en Polonia. Pero en estas, Mendy no mide bien y tiene a Rafa Mir a su espalda y éste dispara raso al primer palo y bate a Adrián para poner el 1-1. El ambiente se enfría un tanto. Y el Valencia quiere aprovecharlo pero tampoco le da. Antony da el susto al quedarse en el suelo pidiendo una falta de último hombre. Los verdiblancos quieren acabar con buen sabor de boca y aprietan buscando el 2-1. Salió la pancarta del «Vamos, Balompié» en Gol Sur y todo el estadio se puso a cantar. Impresionante. Y de ahí hasta el final cánticos y cánticos. Energía para Breslavia.