Sí, el Betis de Antony quiere ser alternativa a la Champions (3-0)

El Betis de Manuel Pellegrini quiere más. Al son de Antony, que sacó a escena ese pie izquierdo de diamante, los verdiblancos son la alternativa para la Liga de Campeones. Al Mallorca, un equipo metido en problemas pero que salió en la Cartuja ... con ganas de gustarse, lo mandó a la lona con tres golpetazos en 37 minutos. Como un boxeador que conoce su pegada, los verdiblancos permanecieron agazapados aguardando su momento para que la hinchada festejase una victoria que lo aúpa a la quinta plaza de la clasificación.

La Cartuja vivió una fiesta. Atrás quedaron ese regusto amargo de la derrota ante el Atlético. No le pesó a los de Pellegrini ese accidente ante el equipo colchonero y se levantó como los grandes competidores. Con una exhibición de sus mejores virtudes y con Antony como guía. El Betis fichó al brasileño como un seguro de ganar partidos. Así había sido en sus cuatro meses de cesión y así ocurrió ante el Mallorca. Dos golazos con el sello de esa zurda para que el beticismo estallara de felicidad. E incluso pudo ser alguno más en un segundo tiempo en el que los verdiblancos disfrutaron de espacios para correr, pero ya sin esa eficacia del primer acto.

No le hizo falta demasiado al Betis para abrir el marcador. Para eso invirtió en Antony, para que ganara partidos. El flojo disparo inicial del brasileño (3') sólo fue parte del calentamiento. Siete minutos después ya sí tenía su fusil preparado. Diagonal hacia dentro, ante la pasividad de Mojica, pared con el Cucho y latigazo junto al poste. Ni la estirada del gigante Bergström pudo frenar al brasileño. Un golazo para que la Cartuja ya empezara a disfrutar de la noche de su Antonio.

Pese al gol encajado, el Mallorca quiso reaccionar desde la pelota. Con Darder excesivamente suelto en la mediapunta, los de Jagoba Arrasate buscaron la igualada. Incluso la grada verdiblanca se puso nerviosa después de un testarazo de Muriqi, que le ganó la partida a Natan, que se marchó alto tras un centro de Mojica. Había sido el tercer intento del kosovar, uno de ellos anulado por fuera de juego, lo que suponía un aviso para un Betis demasiado contemplativo. O quizás los futbolistas béticos ya sabían que era el partido de Antony y que sólo había que esperar a que la estrella se iluminase.

En apenas tres minutos, del 34 al 37, el Betis sentenció el duelo. Con Antony como principal protagonista, pero apoyado en ese frente de ataque que juega maravillosamente al fútbol. El 2-0 culminó el doblete del brasileño. Otra diagonal hacia dentro, esta vez apoyándose en Bellerín y más cerca del área, para ponérsela en el ángulo largo a Bergström, que de nuevo se estiró para ver la pelota golpeando su red. Un golazo marca de la casa. Una fiesta en la Cartuja...

Que se vino abajo en el 37'. Lo Celso lanzó con el exterior a la carrera de Antony, de nuevo percutiendo por la izquierda; el brasileño la puso con la derecha al corazón del área y allí apareció Abde, más rápido y más listo que Maffeo, para fusilar por bajo al meta finlandés. Un golazo que enloqueció al estadio. E incluso el festival pudo ser mayor en la prolongación. Fornals y Bellerín, otra vez el lateral, para llegar arriba y ponérsela al Cucho, quien, en boca de gol, remató a placer pero esta vez Bergström sí acertó a despejar con el pie.

Álvaro Valles; Bellerín, Bartra, Natan, Ricardo (Valentín Gómez, 46'); Amrabat, Fornals (Marc Roca, 69'); Antony (Pablo García, 83'), Lo Celso (Deossa, 77'), Abde (Aitor Ruibal, 69'); y Cucho Hernández. Mallorca Bergström; Maffeo, Valjent, Raíllo, Mojica; Morlanes (Asano, 64'), Samú Costa; Mateo Joseph (Pablo Torre, 64'), Darder (Mascarell, 64') , Jan Virgili (Llabrés, 79'); y Muriqi (Abdón Prats, 79').

1-0 (10') Antony. 2-0 (34') Antony. 3-0 (37') Abde. Árbitro Jesús Gil Manzano (C. Extremeño). Amonestó a Samú Costa y Mojica.

Jesús Gil Manzano (C. Extremeño). Amonestó a Samú Costa y Mojica. Incidencias Partido de la undécima jornada de la LaLiga disputado en la Cartuja ante 57.457 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria de Fernando Aramburu, jugador del Betis entre 1972 y 1974.

Aunque el Mallorca salió enrabietado de la caseta tras el intermedio, las mejores ocasiones volvieron a ser del Betis, en el que Valentín Gómez ya ejerció de lateral izquierdo. La primera, con los mismos protagonistas con la que se había cerrado el primer tiempo. Centro desde la derecha de Bellerín y remate de primeras del Cucho, que no acertó con la portería. Activo y participativo, al partido del delantero del colombiano le faltó el gol. Lo Celso y Abde lo dejaron en posición franca, pero sus remates no encontraron la red.

No bajó las revoluciones el colombiano, que le ganó la partida a Raíllo para plantarse en el área y asistir a Antony, pero el brasileño se empachó de balón y su remate final lo acabó sacando el propio capitán bermellón sobre la línea. Fue casi la última acción del partido para el brasileño, que se marchó con una ovación de bandera para que entrase Pablo García, que también buscaría su gol pero su remate se encontró con el pie de Bergström (89'). En otra zurda, la de Antony, se había iniciado la exhibición del Betis. Así se gana un equipo la condición de alternativa a la Champions, ese escalón soñado por el beticismo.