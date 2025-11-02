Suscríbete a
Sí, el Betis de Antony quiere ser alternativa a la Champions (3-0)

Una exhibición del brasileño, con dos golazos y una asistencia, doblega al Mallorca y aúpa a los verdiblancos a la quinta plaza de LaLiga

Betis - Mallorca: resumen, goles y última hora del partido de LaLiga EA Sports hoy en vivo

Antony celebra uno de sus goles
Antony celebra uno de sus goles manuel gómez
Samuel Silva

El Betis de Manuel Pellegrini quiere más. Al son de Antony, que sacó a escena ese pie izquierdo de diamante, los verdiblancos son la alternativa para la Liga de Campeones. Al Mallorca, un equipo metido en problemas pero que salió en la Cartuja ... con ganas de gustarse, lo mandó a la lona con tres golpetazos en 37 minutos. Como un boxeador que conoce su pegada, los verdiblancos permanecieron agazapados aguardando su momento para que la hinchada festejase una victoria que lo aúpa a la quinta plaza de la clasificación.

