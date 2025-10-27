Betis - Atlético: Con fe no basta ante un muro (0-2)

Al Betis aún le faltan kilos para esta pelea. La fe, la voluntad, las ganas, el amor propio que le puso el grupo de Pellegrini no fueron argumentos suficientes para superar al Atlético. Un peso pesado con presupuesto mayúsculo que le rompió su invitación a ... pelear por la Champions. Obvio que queda mucha liga y tantísimo que decir pero perder en casa ante el que se quería que fuera un rival directo no es una buena noticia para un equipo que está en uno de sus mejores momentos. Lo intentó de todas las formas posibles el grupo verdiblanco pero se encontró con un muro que supo jugar sus armas, como tantas veces. Al contragolpe brilló en el inicio y el final de la primera mitad con goles de Giuliano y Baena y todo lo demás lo frenaron entre Oblak y su aplicada defensa. Martínez Munuera desesperó a la Cartuja por su criterio y por ver cómo lo que le pitan a otros es siempre mucho más sencillo que lo que debe ganarse el Betis para disfrutar de un penalti a favor. Un estadio con casi 60.000 almas en un día laborable y que había sido desapacible. El paso atrás ha de ser compensado ahora con el Mallorca el próximo domingo para no perder comba.

Fue un Betis con arrojo y voluntad pero que no logró darle la vuelta a un duelo en el que quería presentar una candidatura a la que aún le falta una mayor cocción. La intención es estar ahí hasta el final pero este 0-2 le complica las cosas si la situación llega igualada a los metros decisivos. No pudo hacer como en Villarreal, cuando sí igualó una desventaja así. Pero está claro que debe mirarse eso de ser frágil en los comienzos y no siempre andar a remolque para darle la vuelta a las situaciones. Con el Atlético esa empresa es más complicada si cabe porque hablamos de un grupo edificado así. Es, también, el segundo partido seguido en el que los de Pellegrini no marcan. Llevaban 32 duelos consecutivos celebrando algún tanto pero en esta ocasión, como en Bélgica, tampoco lo hicieron. Y eso que pisaron área.﻿

Después de un día lluvioso y con los accesos más complejos que nunca al sería laborable, el beticismo se acercaba a la Cartuja con ganas de comprobar si su equipo tenía kilos suficientes para esta pelea pero la primera parte está emparedada de malas noticias. El Atlético propone una alta densidad en el centro del campo y el Betis, vuelo por las alas con Abde y Antony. Y el 0-1 llega en un error de marca porque una larga jugada con un balón lateral que despeja hacia la frontal Bellerín lo toma de primeras Giuliano y lo ubica ajustado al palo, con estirada inútil de Pau López. Ocurre mientras la grada canta «Somos Balompié» y las voces no sólo continúan sino que suben el volumen a pesar del mazazo. Eso le sirve al Betis para estar de pie en el partido. Y así estuvo durante los minutos siguientes. Arrancadas de Abde, peligro de Antony y paciencia, mucha paciencia. Mientras, el Atlético está cómodo atrás, arañando segundo tras segundo en cada falta o saque de banda y sabiendo que al contragolpe tendrá opciones como con un disparo de Nico que desvió bien Pau.

Bellerín también participa arriba con llegadas como una hasta la línea de fondo que remata Cucho de cabeza alto. Hancko sufre en su zona y necesita ayudas porque el Betis en esta fase, en el ecuador de la primera parte, pisa el acelerador. Hay dos acciones calcadas en cada banda que no se resuelven con centros precisos cuando por la contraria entran Antony y Abde solos por el centro. El primer disparo bético es de Abde tras dejada de Cucho y Oblak se luce con la mano abajo. Julián dice que el Atlético está ahí con una buena ocasión pero la Cartuja ya está enfadada con Martínez Munuera porque no pitó falta previa en el robo visitante. Los de Simeone planifican emboscadas en cada zona del campo para generar superioridad en su presión, con Koke y Barrios multiplicados. Hay disparo de Ricardo, otro de Cucho, llegada de Fornals, robo ovacionado de Amrabat, tiro alto de Antony... Y las protestas por un agarrón con patada en el área sobre Natan con Oblak ya fuera de sitio en una falta lateral se acrecientan cuando esa jugada continúa y acaba en el 0-2 de Baena ya en el alargue y con el beticismo indignado con razón con el colegiado, que se va al túnel con insoportable música de viento. Es un penalti que, por lo que sea si el que lo sufre va de amarillo y juega en el Villarreal, es pitado por el árbitro. Como el de Gerard Moreno en esta misma jornada. Pero al Betis le cuesta más.

Ficha técnica Real Betis Pau López; Bellerín (Aitor, m. 68), Bartra, Natan, Ricardo (Junior, m. 68); Amrabat, Marc Roca (Lo Celso, m 46); Antony, Fornals (Deossa, m. 76), Abde; y Cucho Hernández (Bakambu, m. 76).

Atlético de Madrid Oblak; Llorente, Le Normand, Giménez, Hancko; Koke (Molina, m. 82), Barrios (Gallagher, m. 55); Giuliano (Thiago Almada, m. 82), Baena (Griezmann, m. 59), Nico González; y Julián Álvarez (Sorloth, m. 59).

Ábitro Martínez Munuera (Comité Valenciano). Amonestó a Hancko, Lo Celso y Amrabat.

Goles 0-1, m. 4: Giuliano. 0-2, m. 47: Baena.

Lo Celso se pone al mando de las operaciones béticas al entrar en el campo en lugar de un gris Marc Roca. Fornals retrasa su posición y se convierte en todocampista. El Betis encierra a un Atlético que está encantado de estarlo. Lo Celso dispara fuerte desde la frontal pero el tiro va centrado y Oblak lo detiene fácil. El argentino demuestra que está fino dándole un gran pase a Abde, que llega por el centro pero acosado y sólo le da tiempo a tocarla un poco antes de que Oblak se haga con la pelota en su salida. Abde se mata a presionar y el Betis está todo el rato en campo rival. Martínez Munuera no quiere amonestar a nadie a pesar de dos manos seguidas del Atlético. Abde lanza la falta al larguero cuando todos cantaban gol. Es el minuto 58 y la Cartuja se viene arriba.

A Simeone no le gusta cómo va la segunda parte y mete a Griezmann y Sorloth para refrescar la delantera. Antony cae en el área doliéndose de la cara pero Martínez Munuera vuelve a decir que no hay nada. El Betis está arriba y su gente se mete totalmente en el partido. Disparo de Natan que bloquea Le Normand, fantasías de Lo Celso, intentos de Antony. Pero la defensa rojiblanca es un muro. Lo Celso tiene dos y una de ellas es un disparo con la derecha que Oblak detiene en pleno acoso verdiblanco. Pellegrini mete energía en las bandas con Aitor y Junior. Le Normand lee su parte de la historia y provoca que los 57.537 espectadores se enojen con su revolcón pidiendo tiempo tras porfía con Aitor. Oblak ya recibe un toque verbal del árbitro por sus demoras. Al fin.

Deossa y Bakambu entraban en el tramo final como refresco y Lo Celso dejaba al congoleño ante Oblak, cuya salida valiente impidió otra ocasión clara. Ya estamos en los minutos en los que el Betis puede dejar de creer pero aprieta hasta el final. Así tenía que estar la cosa para que la ovación de la jornada se la llevara el árbitro por sacarle una amarilla a un jugador del Atlético. Claro, para compensar, y no mostrarle la segunda a Nico por falta a Antony, se la muestra a Lo Celso por protestar porque el atlético merecía la segunda 20 aunque fuera 20 segundos después. El duelo iba a acaba en impotencia repartida por diferentes partes del campo y la reflexión de que con fe y con voluntad únicamente no se puede aspirar a una lucha de tantos kilos. Por ahora.