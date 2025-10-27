Suscríbete a
+Palmera

Betis - Atlético: Con fe no basta ante un muro (0-2)

El equipo verdiblanco cae en casa ante los de Simeone después de goles en el inicio y final de la primera mitad y un acoso constante a la meta de Oblak que no tuvo la recompensa del gol

Betis - Atlético: resumen, goles, resultados y reacciones

Abde se lamenta tras una ocasión mientras Oblak saca durante el Betis - Atlético
Abde se lamenta tras una ocasión mientras Oblak saca durante el Betis - Atlético manuel gómez
Mateo González

Mateo González

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Al Betis aún le faltan kilos para esta pelea. La fe, la voluntad, las ganas, el amor propio que le puso el grupo de Pellegrini no fueron argumentos suficientes para superar al Atlético. Un peso pesado con presupuesto mayúsculo que le rompió su invitación a ... pelear por la Champions. Obvio que queda mucha liga y tantísimo que decir pero perder en casa ante el que se quería que fuera un rival directo no es una buena noticia para un equipo que está en uno de sus mejores momentos. Lo intentó de todas las formas posibles el grupo verdiblanco pero se encontró con un muro que supo jugar sus armas, como tantas veces. Al contragolpe brilló en el inicio y el final de la primera mitad con goles de Giuliano y Baena y todo lo demás lo frenaron entre Oblak y su aplicada defensa. Martínez Munuera desesperó a la Cartuja por su criterio y por ver cómo lo que le pitan a otros es siempre mucho más sencillo que lo que debe ganarse el Betis para disfrutar de un penalti a favor. Un estadio con casi 60.000 almas en un día laborable y que había sido desapacible. El paso atrás ha de ser compensado ahora con el Mallorca el próximo domingo para no perder comba.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app