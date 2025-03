El Betis al fin se creyó mejor y lo fue (2-1)

La confianza. Qué importante es. Saber que uno puede. No quiere decir que lo vaya a conseguir pero sí estará más cerca. Al Betis le faltaba creérselo. En los derbis ha tenido una historia de algunas alegrías y más decepciones. Con Pellegrini no había logrado ... ganar en LaLiga. Hasta hoy. Qué noche la de este Villamarín. Durante estas dos semanas se cocinó algo especial en Heliópolis. Se llamaba fe. En la victoria. En que el Betis era mejor y que iba a ganar. Así lo fue. En el campo se vio. Y en la grada fue todo una fiesta. Una remontada que vale oro. Sexta victoria consecutiva y once puntos de diferencia entre ambos en la tabla. Quinto es el Betis sin dejar escapar al Villarreal en su objetivo del curso, que es entrar en la Champions. También llegar más lejos en la Conference.

Cuando el Betis salió a morder se encontró con el gol de Vargas pero supo qué hacer y lo interpretó en la primera mitad. Remontó. No es fácil ver eso en un derbi. Lo hizo gracias a su talento y capacidad de combinación. Anotaron Johnny Cardoso y Cucho Hernández. Y el volcán se instaló en Heliópolis. Fue un derbi de lucha, de tensión, de intensidad. Lo que estaba previsto. Y la fiesta se viste de verdiblanco porque ya era hora y ojo a lo que viene, con el Betis ya desatado también de esta necesidad histórica. No hay derbi sin tensión. Sin que el pulso se acelere, que estamos en primavera, que hay mucho en juego. Se vive hasta en el calentamiento. No en la grada, sino en el césped. En las tribunas todo es tal y como suele. Los de verde y los de rojo, cada uno a lo suyo. El Villamarín está volcánico, como en las grandes ocasiones. Hay ganas de ganar. Cinco triunfos consecutivos merecen un sexto de gustazo. El Sevilla gana el sorteo de campo y hace lo que debe: fastidiar modificando el ataque. Normal, cada uno juega sus armas. Isco y Pellegrini recogen sus premios de LaLiga como los mejores de marzo. Y el mes aún no ha acabado, así que pueden seguir demostrándolo hoy mismo. Lo hace el malagueño, líder indiscutible de un Betis que entra en el partido queriendo la pelota pero teniéndola algo menos de lo que deseaba. Los de rojo sabían que para desnortar a los de Pellegrini sólo había que retener el esférico, es la mejor manera de defenderse. Va directo el Sevilla sobre todo, atentando contra la defensa bética con pugnas exclusivas de Isaac, Lukebakio o Vargas con la zaga. A los verdiblancos se le atraganta un poco al inicio la defensa adelantada del rival pero la llave la empieza a utilizar Jesús. El chaval hace un eslalon con pared con Cucho buscando la escuadra. Aplausos de todos. Menos de Carmona, que en la siguiente le da una patada de amarilla que Busquets Ferrer perdona porque es el minuto 6. La justicia a la carta por el momento en el que se producen las infracciones.Toca con paciencia el Betis pero se le ve algún apuro atrás en la zona de Llorente con las internadas de Lukebakio y el campo abierto para Vargas. En la ofensiva, Bartra se viste de central rompedor, saltando líneas para generar superioridades. Recupera rápido el grupo verdiblanco y Jesús hace otra de las suyas hasta la frontal provocando una falta que Isco lanzará alto. El duelo no acaba de romperse y llega el tanto del Sevilla. Un balón largo, cómo no, a Lukebakio, quien corre en posición ajustada pero correcta. Su balón atrás lo remata Vargas para el 0-1 en el minuto 17. Al Betis el golpe se le nota. Tarda un poco en ponerse en pie. La grada empieza con el «Betis, alé» de forma incansable. Una especie de inyección en vena de ánimo que se transforma en fútbol. Y qué fútbol. Un balón estupendo de Fornals a Sabaly lo aprovecha en la línea de fondo el lateral para detenerse como los buenos extremos. Levanta la cabeza y la pone picada y medida para que llegue desde atrás Johnny Cardoso con el fusil cargado. Conecta una volea espectacular que infla las redes y hace estallar el Villamarín. Vaya golazo de combinación. Es el minuto 25. Da otro paso adelante el Betis, que se lo cree ya. Gudelj se lleva puesto a Isco pero tampoco ve amarilla. El listón ya está demasiado alto para ser un derbi. Antony se cambia las botas porque no está cómodo. Aparece poco el brasileño por ahora. Bartra tapona a Isaac. Se produce una trifulca en la banda en la que Vargas pide falta y se enzarzan Carmona con un empujón sobre Adrián pero el salomónico Busquets Ferrer lo resuelve con amarilla para cada uno. Bartra vuelve a salvar ante Isaac tras irse Lukebakio de Jesús. Pero el Betis se ajusta y termina la primera parte arriba. Embotellando a su rival. Eso va a tener consecuencias. Un fruto sabroso. Otra combinación de primeras, de esas que da gusto ver. De videojuego. La pelota de Jesús llega a Isco, quien con un toque sutil, de billar, suave, preciso, fantástico, deja solo a Cucho, quien tiene piernas para superar a todos y llegar antes que Nyland. La toca lo suficiente con la puntera el colombiano para que la pelota entre de tal forma que los béticos celebran el gol con un segundo de antelación. La remontada ya está aquí. Y pudo ser más, pero el árbitro impidió un contragolpe en el que Antony se iba desde la banda para pitar el final. La grada protesta pero de inmediato sabe que quedan 45 más y canta: «Beeeeetis, Beeeeetis». Isco gobierna ahora el partido. Antony busca otros espacios fuera de la banda derecha. Llorente y Sabaly frenan una carrera de Lukebakio. Jesús dispara cruzado. El público celebra cualquier corte, cualquier intento. La tensión está en todo lo alto. 58.538 espectadores, récord histórico en el Villamarín. Busquets sigue con su listón particular y el público se enfada cuando Pedrosa agarra a Cucho tras otro eslalon en la banda. El duelo consume sus minutos y sigue el 2-1 cerca de la hora. Jesús provoca otra falta en un dos contra uno. Llega siempre antes el alcalareño que los rivales. Tiene ese don. Isco la pone colgada a la frontal y Antony toma una volea con comba que obliga a Nyland a una estirada magnífica. Manos en la cabeza. Ahora Busquets sí ve que la falta de Isco es amarilla y éste se perderá el choque en Barcelona. El Sevilla insiste con el balón en largo y eso no genera ahora problemas a la zaga bética, todo lo contrario. Por dentro se escapa Lukebakio y Johnny le agarra. Ahí Busquets tampoco ve amarilla. No se sabe ya cuál es su criterio, la verdad. Gudelj lo intenta de sde su casa y Adrián tiene problemas para desviarla de puños. El Betis necesita algo más de pausa en este tramo. Y pisar más el campo rival. Johnny se la da a Fornals, que controla orientado para quedarse solo pero se le va un poco y Badé le tapa. Palmas de tango en el Villamarín, que su equipo lo necesita y agradece. Y toca el Betis una y otra vez. De banda a banda haciendo correr a su rival detrás y sin verla de cerca. En el minuto 64 se produce cónclave en el banquillo bético. Pellegrini dialoga con Cousillas y Fernando. Es momento de pensar algún cambio. Entre una cosa y otra arranca Johnny Cardoso, que recorta y dispara ajustado pero sale fuera por muy poco. Es la mejor ocasión. Hay doble cambio en el Sevilla y Pellegrini quita a Jesús para que entre Aitor. Otro gran aplauso se lo lleva Cucho recuperando con clase. Isco se acerca al banquillo y Pellegrini llama a Lo Celso desde el calentamiento. Va a saltar el argentino a falta de 20 minutos para el final. Ovación tremenda para el malagueño, el Villamarín se pone en pie. El mago. Le da el brazalete a Bartra y sale devolviendo las palmas. Y a Lo Celso se le recibe ruidoso. La discoteca del Villamarín lo canta todo. El repertorio completo, incluso recordando «aquellos octavos de final». El 2-1 pone a todo el mundo en pie y corre el tiempo sin que suceda nada. El Sevilla toca atrás sin mucho peligro y el Betis se mantiene con la defensa adelantada y recuperando en su zona. Adrián da un susto con la presión sevilista pero coge la pelota. Antony se va por la banda y la pone atrás para que Cucho se encuentre con un rival en su disparo. Luego el colombinao la recupera bien. García Pimienta hace cambios ofensivos y adelgaza su centro del campo. Lo Celso recibe falta tras falta y Busquets se ha dejado las amarillas. Qué bien protege la pelota el argentino. Quedan cinco minutos y van a salir Altimira y Bakambu para refrescar al equipo en lugar de Cucho y Fornals. Se va en el tramo final atrás el Betis reduciendo espacios y la gente presiona desde las tribunas con pitos y ánimos. El alargue es de cuatro minutos. Hay tarjeta a Lo Celso por una falta en la banda a Idumbo. Sale Adrián de puños y Aitor despeja la segunda jugada. Se celebra luego que la embolse el portero en otro balón largo. Golpes a los asientos y manos arriba. Fiesta. Aquí no se mueve nadie. Banderas al aire. El derbi está a punto de acabar. Lo Celso se va al córner y recibe una patada. El Betis quiere que el balón ya no salga de ahí. Antony hace un malabarismo y sale fuera. Se pide el final. Y llega. Triunfo madurado y esperado. Ganó el Betis y comenzó la fiesta verdiblanca.

