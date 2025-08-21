Coudet antes de visitar al Betis: «Es el típico partido que te gustaría tachar del calendario»

El Betis recibe este viernes al Alavés en el estadio de La Cartuja a partir de las 21.30 horas. Un duelo que estará marcado por el cierre parcial de la grada por los insultos racistas que se pudieron oír en el Villamarín la pasada temporada ante el Athletic. Un castigo que emborrona en parte el estreno de los de Pellegrini en la que será su nueva cara los próximos dos años.

Sobre el partido ha hablado el Chacho Coudet. El técnico del Alavés ha puesto en valor la calidad del conjunto verdiblanco en la rueda de prensa previa al encuentro: «Vamos a enfrentarnos a un gran equipo que cuenta con una plantilla muy buena. Sería el típico partido de calendario que te gustaría tachar. Nuestra idea es volver a ser protagonistas, como en cualquier otro partido y tratar de ganar, como siempre».

El Alavés viaja este viernes por la mañana y se quedan fuera de la expedición Maras y Novoa. «Un montón de cosas pueden pasar hasta los últimos días. Habrá movimientos, aunque hablar de nombres en particular se me hace difícil. Hablo de Lucas Boyé porque es un caso en el que ya estuve involucrado con el jugador. Después aparecerán un montón de nombres y candidatos para la plantilla», concluyó Coudet.

Sobre nombres propios, Coudet no ha escondido su interés por Lucas Boyé: «Ya lo quise tener varias veces. He hablado varias veces con él mientras entrenaba a equipos como el Racing, el Inter de Porto Alegre o el Celta. Es un jugador con el que he querido contar siempre, me gustan sus características«.

Por último, el técnico ha querido aclarar que la realidad de su equipo se dará a partir de que finalice el mercado de fichajes: «El 1 de septiembre veremos nuestra realidad con el final del mercado. Están todos los equipos en igualdad de condiciones hasta ese día».