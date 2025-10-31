Corralejo y Bladi suman 24 canteranos que debutan en la etapa de Pellegrini en el Betis

Iván Corralejo y Darling Bladi se convirtieron en Palma del Río en el vigesimosegundo y vigesimotercer canterano que debuta con el primer equipo del Real Betis en la etapa de Manuel Pellegrini. Desde que en el verano de 2020 el chileno tomara las ... riendas del conjunto verdiblanco siempre ha habido estrenos de valores de la casa. Los primeros fueron Rodri y Paul Akouokou y los más recientes fueron el mediapunta de Valverde del Camino y el lateral izquierdo francés en el tramo final del duelo de la primera ronda de la Copa del Rey.

Pellegrini ha contado con de jóvenes valores de los escalafones inferiores en todas sus campañas, en algunas de más intensidad que otras, pero desde el arranque en la 2020-21 con Rodri y Paul, que acumularon quince y diez encuentros oficiales, respectivamente, han ido estrenándose otros muchos compañeros. Estos dos fueron de los más sólidos, dado que pasaron pronto a ser considerados jugadores de pleno derecho del primer equipo o al menos integrar su dinámica de forma habitual.

Por ejemplo, en la temporada 2021-22 se les dio paso a jugadores como el lateral zurdo José Manuel Calderón (hoy en el Zalaegerszegi de Hungría) y el central Kike Hermoso (milita en el Arka Gdynia de Polonia), que jugaron uno y tres partidos, respectivamente. Ese papel secundario también lo tuvieron en la 2022-23 otros jóvenes valores como el central Félix (ahora de vuelta en el Betis Deportivo), el lateral Fran Delgado (Farense), el mediocentro Enrique (Deportivo Fabril) y el mediapunta Dani Pérez (Betis Deportivo). Ninguno superó los dos encuentros oficiales en ese curso. El que se ganó más minutos fue Juan Cruz, que disputó catorce duelos entre ese curso y el siguiente antes de marcharse cedido al Leganés, que luego adquirió la mayor parte de sus derechos con el ascenso a Primera.

La explosión canterana de Assane sí le hizo cuajar en el primer equipo con Pellegrini, siendo en la gran sensación del inicio de la temporada 2023-24, en la que jugó 28 encuentros. En la 2024-25 tuvo un papel más irregular (19 duelos) pero en enero fue traspasado al Como por once millones de euros. De la misma forma se asentó Fran Vieites, que se estrenó en la 2023-24 y se marchó libre el pasado verano tras jugar ocho partidos de LaLiga, ocho de la Conference y cinco de la Copa del Rey en dos temporadas. Ahora milita en el Leicester.

La ocasión de debutar con el primer equipo la disfrutaron en el curso 2023-24 futbolistas como Sorroche, Pleguezuelo, Mendy, Busto y Visus, pero ninguno gozó de continuidad. Siguen en el club Sorroche y Busto, que militan en el filial, mientras que Pleguezuelo está en el Espanyol B, Visus anda en el Widzew Lodz polaco y Mendy, que el pasado curso fue el cuarto central pero sólo disputó en total seis partidos con Pellegrini, está cedido por el Betis en el Rayo Vallecano.

La eclosión de Jesús Rodríguez

Mientras, en la pasada temporada el técnico chileno le abrió las puertas a seis canteranos en total, una cifra muy importante en pleno debate sobre si es un técnico que confía en los chicos de la casa. Mateo jugó 17 partidos con los mayores antes de irse cedido al Arouca, mientras que Guirao volvió al Leganés después de participar en tres encuentros con el Betis. Jesús Rodríguez sí explotó jugando 32 partidos en los que hizo tres goles antes de ser traspasado al Como por 22,5 millones de euros y estrenarse con la selección española absoluta. También jugaron el pasado curso Arribas, Ortiz y Pablo García, que debutaron en el mismo partido: Mallorca - Betis, que finalizó con 0-1 gracias al tanto de Bakambu en el alargue tras centro del lateral diestro. Arribas sólo jugó ese día y ahora está cedido en el Huesca, mientras que Ortiz y Pablo García están asentados en la dinámica del primer equipo con dorsal del filial, además de ser ambos internacionales sub 21.

En la temporada 2025-26, la que está en curso, Pellegrini no ha faltado a su cita con el estreno de canteranos y le ha dado la oportunidad esta vez a Iván Corralejo y Darling Bladi, que tuvieron minutos en el tramo final ante el Palma del Río. El primero es un mediapunta de 19 años nacido en Valverde del Camino que ya ha sido internacional sub 19 y que tiene «mucha proyección», como destaca Pellegrini. El segundo es un lateral zurdo francés de 21 años que llegó el pasado verano desde el Saint-Etienne y que es titular fijo en el Betis Deportivo.

Así son 24 los canteranos del Betis a las órdenes de Pellegrini pero también se recuerda que otros muchos valores que no tuvieron con él su primer día sí se asentaron en este tiempo como Aitor, Edgar, Rober o Raúl García de Haro. Habían debutado con Quique Setién o Rubi pero vivieron más desarrollo en el primer equipo con el chileno. De hecho, Aitor es ahora capitán y es el futbolista del Betis que más partidos ha jugado en la etapa de Pellegrini.

Otros futbolistas como Germán, Manu González, Ortiz, Lara, Marc Baró, Marchena, Álex Pérez, Sierra, Rebollo, Carlos Marín, Vergaz, Alcázar, Guilherme, Álvaro Martínez, Marcos Fernández, García Alejo, Yanis, Manu Morillo, Geovanni, Marc Vidal, Reina, Mawuli o Morante han participado con el primer equipo de Pellegrini en convocatorias o pretemporadas pero no lograron debutar.