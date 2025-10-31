Suscríbete a
Corralejo y Bladi suman 24 canteranos que debutan en la etapa de Pellegrini en el Betis

Desde 2020 el chileno le ha dado la opción de estrenarse con el primer equipo a varios valores de los escalafones inferiores verdiblancos

Palma del Río - Betis: Un paseo hasta la segunda ronda (1-7)

Palma del Río - Betis, en directo

Bladi, en el Palma del Río - Betis de la Copa del Rey
Mateo González

Iván Corralejo y Darling Bladi se convirtieron en Palma del Río en el vigesimosegundo y vigesimotercer canterano que debuta con el primer equipo del Real Betis en la etapa de Manuel Pellegrini. Desde que en el verano de 2020 el chileno tomara las ... riendas del conjunto verdiblanco siempre ha habido estrenos de valores de la casa. Los primeros fueron Rodri y Paul Akouokou y los más recientes fueron el mediapunta de Valverde del Camino y el lateral izquierdo francés en el tramo final del duelo de la primera ronda de la Copa del Rey.

