Cordón y su pasado en el Betis: «Tengo cariño y respeto por todos los clubes donde he estado»

Este viernes ha presentado el Sevilla a Antonio Cordón como nuevo director deportivo y, como no podía ser de otra manera, el dirigente extremeño ha sido cuestionado por su pasado en el Betis. Cordón ha respondido en este sentido que «llevo 30 años en el fútbol y he pasado por muchos equipos, tengo espinitas clavadas en muchos equipos desde Villarrreal hasta Mónaco…. En muchos equipos y el otro tambien, el Betis, a todos les tengo cariño y respeto y profesionales con los que sigo teniendo relaciones cordial,por suerte o por desgracia me llevo bien con todo el mundo».

Hay que recordar que Antonio Cordón fue el director deportivo del Real Betis entre junio de 2020 y febrero de 2023. Llegó a Heliópolis junto a Manuel Pellegrini, con el que trabajó anteriormente en el Villarreal, y tiene en su curriculum haber sido el director deportivo en el conjunto heliopolitano en la Copa del Rey del año 2022.

Aunque lo ha negado en su rueda de prensa de presentación, Cordón ha vuelto a ser noticia en relación con el Betis tras la información publicada por ABC de Sevilla, Alfinaldelapalmera.com y Orgullodenervion.com, en la que se publicaba la gestión que el director deportivo había hecho con Luiz Felipe y su entorno para tratar de fichar para el Sevilla de cara a la próxima temporada 25-26 al central ítalo-brasileño. Cordón tiene muy buena relación con Luiz Felipe y con sus agentes, con los que pactó movimientos muy relevantes para los verdiblancos en su etapa (el propio Luiz Felipe, que llegó a coste cero y fue traspasado por 22 millones; Luiz Henrique, al que contrató por siete y luego fue vendido por 20; o el seguimiento a Johnny Cardoso, que fue ya fichado en el ciclo de Ramón Planes), pero hasta el momento el asunto no ha avanzado más allá de esa llamada telefónica. La postura de Luiz Felipe de no querer cerrar la puerta verdiblanca es clave.