Copa del Rey: Cuándo es el sorteo de la segunda ronda, equipos clasificados y posibles rivales del Betis

El equipo de Pellegrini superó la primera eliminatoria eliminando al Atlético Palma del Río

Los jugadores del Betis celebran uno de los goles ante el Atlético Palma del Río
Nacho Pérez

El Betis consiguió superar el jueves su primera eliminatoria de la Copa del Rey. El equipo dirigido por Manuel Pellegrini goleó como visitante al Atlético Palma del Río (1-7) y avanza en la competición de la que fue campeón por última vez ... en 2022. Ahora, los verdiblancos se centran en LaLiga y en la Europa League antes de que se celebre el sorteo de la siguiente eliminatoria y conozcan cuál será su rival.

