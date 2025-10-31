Copa del Rey: Cuándo es el sorteo de la segunda ronda, equipos clasificados y posibles rivales del Betis

El Betis consiguió superar el jueves su primera eliminatoria de la Copa del Rey. El equipo dirigido por Manuel Pellegrini goleó como visitante al Atlético Palma del Río (1-7) y avanza en la competición de la que fue campeón por última vez ... en 2022. Ahora, los verdiblancos se centran en LaLiga y en la Europa League antes de que se celebre el sorteo de la siguiente eliminatoria y conozcan cuál será su rival.

El próximo 11 de noviembre, lunes, se celebrará el sorteo de la segunda ronda con 56 equipos participantes y siguiendo exentos por última ocasión los participantes en la Supercopa de España. Nuevamente los equipos de superior categoría se enfrentarán como visitantes a los de inferior división y de cara al sorteo de nuevo se tendrá en cuenta el criterio geográfico quedando divididos los participantes en dos grupos y no en cuatro como ocurriera en la primera ronda.

Los 15 equipos de Primera división que participan en el sorteo se enfrentarán a los clubes de Tercera RFEF y de Segunda RFEF quedando dos clubes que se medirán a equipos de Primera RFEF. Los de LaLiga Hypermotion (segunda división) jugarán siempre que sea posible contra equipos de Primera RFEF aunque habrá partidos entre clubes de igual categoría. Las eliminatorias se celebrarán los días 2, 3 y 4 de diciembre, fechas en las cuales los equipos que jugarán la Supercopa de España (Athletic, Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid) competirán en jornada adelantada de LaLiga.

Así, los clubs clasificados, a la falta de saber cuál será la división en los dos mencionados grupos de proximidad geográfica son:

15 de Primera: Real Sociedad, Girona, Valencia, Sevilla, Getafe, Elche, Mallorca, Osasuna, Villarreal, Rayo Vallecano, Levante, Celta de Vigo, Espanyol, Betis y Alavés.

17 de Segunda: Cádiz, Almería, Granada, Real Zaragoza, Sporting, Albacete, Eibar, Ceuta, Leganés, Huesca, Deportivo, Mirandés, Burgos, Racing, Cultural Leonesa, Andorra y Málaga.

11 de Primera RFEF: Eldense, Tenerife, Cartagena, Racing Ferrol, Sabadell, Pontevedra, Guadalajara, Talavera, Ourense CF, Ponferradina y Real Murcia.

11 de Segunda RFEF: Quintanar del Rey, Ebro, Extremadura, Torrent, Navalcalnero, Sant Andreu, Numancia, Reus, Antoniano, Atlético Baleares y Real Ávila.

2 de Tercera RFEF: Portugalete y Cieza.